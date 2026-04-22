AÖL sonuç sorgulama ekranı: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav süreci tamamlanırken, öğrenciler sonuçlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavların 18 Mart’ta soru ve cevap anahtarlarının paylaşılmasının ardından değerlendirme süreci tamamlandı. Bugün itibarıyla beklenen açıklama geldi ve Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları erişime açıldı. Bu kapsamda “AÖL sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?” soruları yanıt buldu. İşte AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan bugün itibarıyla açıklandı.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.