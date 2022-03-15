Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarına ilişkin duyurusunda sınavların 1 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağını belirtmişti. AÖL öğrencileri bir yandan 3. dönem başvurularını araştırırken bir yandan da "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" Sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...