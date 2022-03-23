Açık Lise sınav sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. 2. dönem AÖL sınavları, 10 Mart itibarı ile tamamlandı. Öğrenciler, yaklaşık 2 haftadan bu yana AÖL sınav sonuçları ile ilgili gelecek olan açıklamayı bekliyor. MEB'in henüz bir duyuru yapmaması nedeniyle AÖL sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Bilindiği gibi, AÖL sonucu ile öğrencilerin 2. dönem sınavlarından elde edeceği notlar belli olacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Edinilen bilgiye göre, AÖL sınav sonuçları için kritik güne girildi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve bugün saat kaçta açıklanacak?

İşte, AÖL sonuçları MEB sorgulama ekranı ve tüm bilgiler...