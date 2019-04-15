AÖL sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. AÖL yani Açıköğretim Lisesi'nde örgün eğitime devam edemeyen her yaş grubundan vatandaş eğitim alabiliyor. AÖL 2. dönem sonu sınavı 6 - 7 Nisan'da yapılmıştı. AÖL 2018 - 2019 iş takviminde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve 3. dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı yer alıyor. İşte AÖL sınavına dair detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçları, MEB'in duyurduğu iş takvimine göre 30 Nisan 2019 Salı günü öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs ile 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

MEB AÖL İŞ TAKVİMİ