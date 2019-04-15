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AÖL sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. AÖL yani Açıköğretim Lisesi'nde örgün eğitime devam edemeyen her yaş grubundan vatandaş eğitim alabiliyor. AÖL 2. dönem sonu sınavı 6 - 7 Nisan'da yapılmıştı. AÖL 2018 - 2019 iş takviminde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve 3. dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı yer alıyor. İşte AÖL sınavına dair detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçları, MEB'in duyurduğu iş takvimine göre 30 Nisan 2019 Salı günü öğrencilerin erişimine açılacak.
AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs ile 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
MEB AÖL İŞ TAKVİMİ
12
II. DÖNEM SONU SINAVLARI
06 Nisan 2019 Cumartesi
07 Nisan 2019 Pazar
13
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
30 Nisan 2019
14
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri
02/05/2019 - 14/05/2019
15
III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
02 Mayıs 2019
16
III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
14 Mayıs 2019
17
III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
03 Temmuz 2019
18
III. DÖNEM SONU SINAVLARI
06 Temmuz 2019 Cumartesi
07 Temmuz 2019 Pazar
19
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
01 Ağustos 2019
20
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
21/08/2019 - 27/09/2019
21
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
21/08/2019 - 27/09/2019
22
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
21 Ağustos 2019
23
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
18 Ekim 2019
24
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
04 Aralık 2019
25
I. DÖNEM SONU SINAVLARI
07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019 Pazar
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