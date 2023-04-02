AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için kayıt işlemlerinin 3 Nisan'a kadar devam etmesi sebebiyle sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.