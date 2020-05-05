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AÖL sınavı ne zaman? MEB 2020 AÖL 2. dönem sınav tarihinde değişiklik

AÖL 2. dönem sınavı Mat'ta yapılması gerekirken, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde, AÖL sınavın yapılacağı tarihi duyurdu. Peki 2020 AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL

AÖL sınavı ne zaman yapılacak? sorusu 2. dönem sınavlarına girecek öğrencilerin gündeminde. 2020 AÖL 2. dönem sınav tarihi, MEB tarafından açıklandı. Sınav Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. İşte AÖL sınavına dair detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında yapılan açıklamada 3. dönem kayıtlarının ileri bir tarihi ertelendiği duyuruldu. Açıklamada "20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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