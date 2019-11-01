AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim takviminde AÖL sınav tarihini yayınladı. İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVI NE ZAMAN 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgeleri 4 Aralık'ta MEB tarafından yayınlanacak.