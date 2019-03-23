AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından girilen AÖL 2. bahar dönemi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yayınlandı.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019'da yapılacak.

1. Oturum 09.30 Cumartesi

2. Oturum 14.00 Cumartesi

3. Oturum 14.00 Pazar

AÖL YEDEK SALON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yedek Salon Aday İşlemleri hakkında yapılması gereken iş ve işlemler için, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Komisyonlarınca 20 MART 2019 - 01 NİSAN 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Açık Öğretim Sınavlarında, Yedek Salonlarda sınava girmek isteyen öğrencilerin; dilekçe ve mazeretlerini belirten belgelerle, ilgili İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.