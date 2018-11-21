AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusu Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. AÖL sınav tarihlerine göre, öğrenciler çalışmalarını hazırlıklarını hızlandırarak sınav hazırlıklarını tamamlayacak. İşte Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) belirlediği 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada 1. dönem sınavlarının 8-9 Aralık'ta gerçekleştirileceği belirtildi. AÖL'ün yaptığı açıklama şöyle:

"Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri tamamlanmıştır. Ancak öğrencilerimizin 8-9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan sınava sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için Müdürlüğümüzce Açık Öğretim Lisesi Sistemine aktarılan dersleri ve bu derslere ait notların kontrolleri devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenle öğrencilerimizin 05.11.2018 tarihinden sonra, 8-9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan sınav için seçtiği dersleri kontrol etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur."

AÖL DİPLOMALARI HALK EĞİTİM MERKEZLERİ'NDE

2017-3 döneminde mezun olan öğrencilerimizin diplomalarının basımı tamamlanmış olup Koordinatör Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderildi. Koordinatör Halk Eğitim Merkezleri'nin teslim tutanaklarını, kargoyu teslim alır almaz Müdürlüğe göndermesi gerekiyor.

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