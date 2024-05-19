AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu.Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem kayıt yenileme işlemi 13 Mayıs'ta sona ermişti. İşte, MEB 2024 AÖL sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri sonrası AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. MEB AÖL sınav takvimini duyurdu. İşte AÖL 3.dönem sınav takvimi 2024
AÖL KAYIT YENİLEME TAMAMLANDI
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler
https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.