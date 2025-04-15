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        Haberler Gündem Apartmanın merdivenlerinden düşüp öldü - Güncel haberler

        Apartmanın merdivenlerinden düşüp öldü

        Batman'da dengesini kaybederek merdivenlerden düşen 60 yaşındaki Mehmet Tuna, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:38
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        Apartmanın merdivenlerinden düşüp öldü
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        Olay, öğleden sonra Petrolkent Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

        İddiaya göre Mehmet Tuna, apartman merdivenlerinde dengesini kaybedip düştü. Tuna’yı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Tuna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuna’nın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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