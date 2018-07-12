Apple'a yakın analistlerden Ming-Chi Kuo, firmanın 2018'in sonuna kadar satışa sunacağı yeni ürünleri açıkladı! Geçmişte Apple hakkında yaptığı isabetli söylemleriyle öne çıkan Kuo, 3 yeni iPhone modeli başta olmak üzere pek çok ürünü işaret etti!

Yeni iPhone'lar yolda!

Kuo'ya göre, 5,8 inçlik OLED ekranlı, 6,5 inçlik OLED ekranlı ve 6,1 inçlik LCD ekranlı 3 yeni iPhone, yıl bitmeden karşımıza çıkacak. Daha önceki söylentilere bakılırsa, bu ürünler (yeni iPhone X'lar) eylül-ekim döneminde satışa çıkacak ve LCD ekranlı model (bu model iPhone X olarak gelmeyebilir), uygun fiyatlı seçenek olacak.

iPad ailesine 2 yeni model

Kuo'nun yayınladığı rapora göre Apple, yıl bitmeden 2 yeni iPad'ini de piyasaya sürecek. Bu modellerden ilki 11 inç boyutundayken, diğeri 12,9 inç olarak belirlenmiş. Tıpkı iPhone X gibi Face ID ile donatılacak olan yeni iPad Pro'larda "Home" butonu bulunmayacak.

MacBook'larda performans yükseltmesi

İddialara göre MacBook, MacBook Pro, iMac ve Mac mini'lerde performans yükseltmesine gidecek olan Apple, özellikle işlemci ve grafik performansı açısından geliştirmelere gidecek. Bunlara ek olarak uygun fiyatlı yeni bir MacBook da piyasaya sürülebilir fakat Kuo'ya göre bu model MacBook Air olarak adlandırılmayacak.

İki yeni Apple Watch

Apple Watch ailesine iki yeni model (1,57 inç ve 1,78 inç) geleceğini müjdeleyen Kuo, bu modellerin seleflerine nazaran daha büyük ekrana sahip olduklarının altını çiziyor. En küçük ekranlı yeni Apple Watch bile, mevcut Apple Watch'lardan daha büyük bir ekrana sahip olacak.

AirPower gelecek mi?

Son olarak Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower'ı da unutmayan Kuo, önümüzdeki eylül ayında beklenen ürünün piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.