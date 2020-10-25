ABD merkezli Apple iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro'dan oluşan yeni iPhone serisini kullanıcılara duyurdu. Teknoloji meraklılarının ilgiyle beklediği iPhone 12 serisinden iPhone 12 Pro Max fiyatı ve özellikleri ne? Apple iPhone 12 Pro Max ne zaman satışa çıkacak?

İPHONE 12 PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 12 serisinin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Kullanıcıların merak ettiği Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelden oluşan iPhone 12 modeli 16 Ekim'de ön siparişe çıkarken, 13 Kasım tarihinden itibarende satışa sunulacak.

İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NE?

EKRAN

Super Retina XDR ekran

6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED

458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük

iPhone 12 Pro Max’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler

standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart

bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.68 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).HDR ekran

True Tone

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

BOYUT VE AĞIRLIK

Genişlik:

78,1 mm

Uzunluk:

160,8 mm

Derinlik:

7,4 mm

Ağırlık: 226 gram

RENK

Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi

Ceramic Shield ön yüzey

Dokulu mat cam arka yüzey ve

paslanmaz çelik tasarım



KAPASİTE

128 GB

256 GB

512 GB

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi

(30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)

Çip

A14 Bionic çip

Yeni nesil Neural Engine

Kamera

12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

Geniş: ƒ/1.6 diyafram

Telefoto: ƒ/2.0 diyafram (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 diyafram (iPhone 12 Pro Max)

2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)

10 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)

2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)

12 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)

LiDAR Tarayıcısı yardımıyla Gece modunda portreler

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)

Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (iPhone 12 Pro Max Geniş)

Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Telefoto); yedi bileşenli lens (Geniş)

Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal lens kapağı

%100 Focus Pixels (Geniş)

Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)

Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş, Telefoto)

Ortam Algılama özelliğine sahip Akıllı HDR 3

Apple ProRAW*

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme (Ultra Geniş)

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG



Video Kaydı

Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)

6 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)

2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)

7 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)

İşitsel zoom

Daha parlak True Tone Flash

QuickTake video

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Gece modunda hızlı çekim

Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt



TrueDepth Kamera

12 MP kamera

ƒ/2.2 diyafram

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Animoji ve Memoji

Gece modu

Deep Fusion

Ortam Algılama özelliğine sahip Akıllı HDR 3

Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Gece modunda hızlı çekim

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

QuickTake video

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu



Face ID

TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma

Konum

Yerleşik GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDo

Dijital pusula

Wi-Fi

Cellular

iBeacon ile mikro lokasyon



Görüntülü Arama

Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama

5G veya Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama

Sesli Arama

FaceTime sesli arama

Voice over LTE (VoLTE)4

Wi-Fi üzerinden arama4

Güç ve Pil

Video oynatma:

17 saate kadar

Online video izleme:

11 saate kadar

Ses çalma:

65 saate kadar

Video oynatma:

20 saate kadar

Online video izleme:

12 saate kadar

Ses çalma:

80 saate kadar

İki modelde de:

Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10

7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10

USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

Hızlı şarj özelliği:

20 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)

MagSafe

15 W’a kadar kablosuz şarj10

Mıknatıs dizilimi

Hizalama mıknatısı

Aksesuar Tanıma özellikli NFC

Manyetometre

İşletim Sistemi

iOS 14

Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.

İPHONE 12 PRO MAX FİYATI NE KADAR

iPhone 12 Pro Max 6 Kasım’da ön siparişe açılacak. iPhone 12 Pro Max ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max 1099 dolar olacak. iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

iPhone 12 ailesi ile ilgili en çok merak edilen konuların başında şüphesiz ki Türkiye fiyatı geliyor. Türkiye’deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini almaya hazırlanan iPhone 12 PRO 128 GB için 23 bin 600 liralık fiyatı ile ön satışa sunuldu. Fiyatı haricinde bir o kadar dikkat çeken bir diğer durum ise ön satışa çıkarılan iPhone 12 Pro’nun saatler içerisinde tamamının satın alınması oldu. Bilindiği üzere iPhone'dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.