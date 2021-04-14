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Apple lansman tarihi resmen belli oldu! Apple'ın Nisan 2021 etkinliğinde ne tanıtılacak?

Teknoloji devi Apple'ın yeni lansman tarihi nihayet belli oldu. Dünyaca ünlü teknolojik ürün üreticisi Apple'dan Nisan ayında düzenlenmesi beklenen tanıtım ile ilgili açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Siri'nin sızdırdığı, yeni ürünlerin tanıtımı için düzenlenecek etkinlik ile ilgili Apple internet sitesi üzerinden duyuru yayınlandı. Peki, Apple'ın Nisan 2021 etkinliğinde ne tanıtılacak? İşte Apple etkinlik tarihi

Apple lansman tarihi resmen belli oldu! Apple'ın Nisan 2021 etkinliğinde ne tanıtılacak?

Teknoloji meraklılarının gözü uzun zamandır piyasaya sızıntıları olan yeni Apple ürünlerinin tanıtılacağı lansmana çevrilmişti. Apple'ın Nisan ayında bir tanıtım etkinliği düzenlemesi bekleniyordu ama tarih bilinmiyordu. Apple'de Nisan ayı lansmanı için resmi tarih duyurusu geldi. Peki, Apple'ın Nisan 2021 etkinliğinde ne tanıtılacak? İşte Apple etkinlik tarihi

APPLE LANSMAN TARİHİNİ AÇIKLADI!

Apple'ın dijital asistanı Siri geçtimiz günlerde merakla beklenen Nisan ayı etkinliği ile ilgili bazı bigileri sızdırdığı yönündeki haberlerle gündeme elmişti. Apple ile ilgili sızıntıları, söylentileri ve haberleri duyuran MacRumorws.com adlı sitede yer alan habere göre Siri, Apple henüz tarihi açıklamamışken "Bir sonraki Apple Etkinliği ne zaman?" sorusuna "Özel etkinlik 20 Nisan Salı günü Cupertino, CA’daki Apple Park’ta. Tüm ayrıntıları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz." cevabını vermişti.

Siri'nin bu cevabı üzerine Apple'dan lansmanla ilgili resmi duyuru geldi. İnternet Sitesi üzerinden etkinlik daveti açan Apple'ın Nisan ayı etkinliği 20 Nisan 2021'de Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

APPLE 20 NİSAN'DA NE TANITACAK?

Apple'ın etkinlikle ne tanıtacağına dair resmi bir açıklama henüz yok ancak bir süredir teknoloji dünyasına sızan ürünlerle ilgili çeşitli söylentiler bulunuyor. Bloomberg, Apple'ın bu ayın ortasında yeni mini-LED ekran teknolojisine sahip yepyeni bir 12.9 inç iPad Pro'yu sergilemeyi planladığını bildirmişti. Siri'nin lansmanla ilgili sorular karşısında iPad Pro modellerini ve AirTags'i tanıtacağını açıkladığı da söylentiler arasında.

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