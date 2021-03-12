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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Apple, Samsung, Huawei... İşte ekran değişim fiyatları!

Apple, Samsung ve Huawei’nin amiral gemisi telefonlarında garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri aldı başını gidiyor. Telefon fiyatının yüzde 20’lerini aşan rakamları gören ekran değişim ücretleri 3 bin TL’leri bulmuş durumda. Katlanabilir ekranlı modellerde ise bu fiyatlar 5 bin TL ile 10 bin TL arasında. İşte iPhone 12,  Galaxy S21, Galaxy Note 20, Mate 40 ve P40 Pro modellerinin ekran değişim ücretleri...

Apple, Samsung, Huawei... İşte ekran değişim fiyatları! Haberler
Telefon değil sadece 'ekran' fiyatı!
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Akıllı telefonların ekran değişim fiyatları telefon fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Özellikle üst segmentteki akıllı telefon modellerinde garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri 3 bin TL’yi buldu. Ekran değişim ücretlerinde gelinen bu seviyesiyle, perakende satış fiyatları dikkate alındığında piyasadan orta segment bir akıllı telefon rahatlıkla alınabiliyor.

Apple, Samsung ve Huawei’nin amiral gemilerindeki güncel ekran değişim fiyatlarını inceledik. HABERTÜRK'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Buna göre Apple’ın iPhone 12 serisi, Samsung’un Galaxy S21 serisi ile Huawei’nin de Mate 40 Pro ve P40 Pro modellerinde garanti kapsamı dışındaki ekran değişim fiyatları şöyle:

iPHONE 12, GALAXY S21, GALAXY NOTE 20, MATE 40 PRO, P40 PRO EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Ekran Değişim Ücreti (TL)Telefon Fiyatı (TL)Oran
APPLE
iPhone 12 mini2059999920,6%
iPhone 1225091099922,8%
iPhone 12 Pro25091499916,7%
iPhone 12 Pro Max29591699917,4%
SAMSUNG
Galaxy S211440999914,4%
Galaxy S21+14501349910,7%
Galaxy S21 Ultra22201599913,9%
Galaxy Note 201510854917,7%
Galaxy Note 20 Ultra22201299917,1%
HUAWEI
Huawei Mate 40 Pro20571399914,7%
Huawei P40 Pro1898999919,0%

iPHONE 12'DE 2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Apple’ın Türkiye’de başlangıç fiyatı 16 bin 999 TL olan iPhone 12 Pro Max modelinin garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücreti 2 bin 959 TL iken, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’da bu fiyat 2 bin 509 TL olarak uygulanıyor. En ucuz iPhone 12 modeli olan iPhone 12 mini’de bile 2 bin TL’yi geçen ekran değişim ücreti, telefon fiyatının beşte birini buluyor.

Samsung’un Galaxy S21 serisinde 1440 TL’den başlayan ekran değişim ücreti, S21 Ultra ve Note 20 Ultra’da 2 bin 220 TL olarak uygulanıyor.

Huawei’nin Mate 40 Pro’sunda da ekran değişim ücreti 2 bin TL’yi geçiyor. Bu rakamlara göre Apple, Samsung ve Huawei’nin amiral gemisi modellerinde ekran değişim ücretleri telefonun fiyatının yüzde 10 ile yüzde 22’si arasında değişiyor.

KATLANABİLİR EKRANLARDA DURUM NE?

Her ne kadar akıllı telefon pazarında henüz tüketicilerin tercihleri arasına giremese de (özellikle de çok yüksek fiyatları yüzünden) katlanabilir ekranlı telefon modellerindeki ekran değişim ücretleri ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatır cinsten.

Örneğin Huawei’nin perakende satış fiyatı 29 bin 999 TL olan Mate Xs modelinin Türkiye için açıklanan ekran değişim ücreti tamı tamına 9 bin 437 TL. Katlanabilir telefon pazarının bir diğer oyuncusu Samsung’un Türkiye’de 19 bin 999 TL’ye sattığı Galaxy Z Fold 2 ve indirimli fiyatı 9 bin 999 TL olan Galaxy Z Flip’te ise ekran değişim ücretleri 550 dolar ile 600 dolar arasında.

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