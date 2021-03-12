Telefon değil sadece 'ekran' fiyatı! 0:00 / 0:00

Akıllı telefonların ekran değişim fiyatları telefon fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Özellikle üst segmentteki akıllı telefon modellerinde garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri 3 bin TL’yi buldu. Ekran değişim ücretlerinde gelinen bu seviyesiyle, perakende satış fiyatları dikkate alındığında piyasadan orta segment bir akıllı telefon rahatlıkla alınabiliyor.

Apple, Samsung ve Huawei’nin amiral gemilerindeki güncel ekran değişim fiyatlarını inceledik. HABERTÜRK'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Buna göre Apple’ın iPhone 12 serisi, Samsung’un Galaxy S21 serisi ile Huawei’nin de Mate 40 Pro ve P40 Pro modellerinde garanti kapsamı dışındaki ekran değişim fiyatları şöyle:

iPHONE 12, GALAXY S21, GALAXY NOTE 20, MATE 40 PRO, P40 PRO EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Ekran Değişim Ücreti (TL) Telefon Fiyatı (TL) Oran APPLE iPhone 12 mini 2059 9999 20,6% iPhone 12 2509 10999 22,8% iPhone 12 Pro 2509 14999 16,7% iPhone 12 Pro Max 2959 16999 17,4% SAMSUNG Galaxy S21 1440 9999 14,4% Galaxy S21+ 1450 13499 10,7% Galaxy S21 Ultra 2220 15999 13,9% Galaxy Note 20 1510 8549 17,7% Galaxy Note 20 Ultra 2220 12999 17,1% HUAWEI Huawei Mate 40 Pro 2057 13999 14,7% Huawei P40 Pro 1898 9999 19,0%

iPHONE 12'DE 2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Apple’ın Türkiye’de başlangıç fiyatı 16 bin 999 TL olan iPhone 12 Pro Max modelinin garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücreti 2 bin 959 TL iken, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’da bu fiyat 2 bin 509 TL olarak uygulanıyor. En ucuz iPhone 12 modeli olan iPhone 12 mini’de bile 2 bin TL’yi geçen ekran değişim ücreti, telefon fiyatının beşte birini buluyor.

Samsung’un Galaxy S21 serisinde 1440 TL’den başlayan ekran değişim ücreti, S21 Ultra ve Note 20 Ultra’da 2 bin 220 TL olarak uygulanıyor.

Huawei’nin Mate 40 Pro’sunda da ekran değişim ücreti 2 bin TL’yi geçiyor. Bu rakamlara göre Apple, Samsung ve Huawei’nin amiral gemisi modellerinde ekran değişim ücretleri telefonun fiyatının yüzde 10 ile yüzde 22’si arasında değişiyor.

KATLANABİLİR EKRANLARDA DURUM NE?

Her ne kadar akıllı telefon pazarında henüz tüketicilerin tercihleri arasına giremese de (özellikle de çok yüksek fiyatları yüzünden) katlanabilir ekranlı telefon modellerindeki ekran değişim ücretleri ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatır cinsten.

Örneğin Huawei’nin perakende satış fiyatı 29 bin 999 TL olan Mate Xs modelinin Türkiye için açıklanan ekran değişim ücreti tamı tamına 9 bin 437 TL. Katlanabilir telefon pazarının bir diğer oyuncusu Samsung’un Türkiye’de 19 bin 999 TL’ye sattığı Galaxy Z Fold 2 ve indirimli fiyatı 9 bin 999 TL olan Galaxy Z Flip’te ise ekran değişim ücretleri 550 dolar ile 600 dolar arasında.