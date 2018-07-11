Apple, yıllardır Netflix’in domine ettiği çevrimiçi yayıncılık sektörüne girmek için ilk ciddi adımını attı. Henüz daha nerede yayınlanacağı belli olmasa da teknoloji devi, gelecek orijinal bilim kurgu dizisi için son dönemlerin başarılı oyuncularından biriyle anlaşma imzaladı.

Popüler dizi Game of Thrones ile yıldızını parlatan ve son zamanlarda Aquaman rolüyle tanınan Jason Momoa, Apple’ın merakla beklenen yüksek bütçeli dizisi ‘See’de olacak. İnsanların görme yetilerini kaybettiği bir gelecekte geçen yapımda Mamoa, ‘Baba Voss’ isimli tıpkı Khal Drago’yu andıran bir savaşçı lideri canlandıracak.

Gelen bilgilere göre Apple, dizi için şimdiden 10 bölümlük bir sipariş verdi. Teknoloji devinin Amazon ve Netflix’e rakip olacak yeni bir platform mu kuracağı yoksa sadece Apple Music abonelerine özel olarak mı dizileri yayınlayacağı bilinmiyor.