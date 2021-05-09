Apple’ın piyasaya sürdüğü ürünlerle oyuncuları hedeflemediği herkes tarafından biliniyor. Şirket, daha çok işlev, fonksiyonellik ve işlem performansı üzerine odaklanarak yoğun işlemci gücüne ihtiyaç duyan kullanıcıları çekiyor. Dolayısıyla Apple’ın cihazlarındaki grafik performansı da piyasadaki diğer cihazlardan bir nebze daha düşük olabiliyor.

APPLE TAŞINABİLİR OYUN KONSULU MU GELİŞTİRİYOR?

Bugünse Apple’ın oyuncu kitlesini de hedefleyecek bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia edildi. Koreli 'Clien' isimli internet sitesinde paylaşılan bir gönderiye göre Apple, Nintendo’nun Switch’ine benzeyen “taşınabilir hibrit konsol” geliştiriyor. Ayrıca bu cihaz, Apple’ın ürünlerinde eksik olan grafik performansını sunmak için de yepyeni bir yonga seti taşıyacak.

Bahsi geçen gönderide ilk olarak Apple’ın A serisi ve M serisinde olmayan bir yonga seti üzerinde çalıştığından bahsedildi. Bu yonga setinin diğer yonga setlerine göre daha iyi grafik performansı sunacağı, ayrıca ışın izleme teknolojisini de barındıracağı iddia edildi. Hatta Apple’ın oyun devi Ubisoft’la gelecek oyunlar için görüşmeler yaptığı da iddialar arasında yer aldı. Bu oyunlar, Apple’ın Arcade servisine de gelebilir.

Yonga setinin yer alacağı mobil konsoldaysa Apple’ın ürünlerinde genelde görmediğimiz, ancak grafik performansı söz konusu olduğunda şart olan soğutucunun yer alacağı belirtildi. Cihaza özel başka herhangi bir detaysa şu anlık paylaşılmadı. Duyduğumuz bu detaylar her ne kadar heyecanlı olsa da bunların yalnızca bir iddia olduklarını unutmamak gerekiyo

Apple hakkında daha önce de benzer iddialar ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda şirketin 2020’de oyun odaklı bir Mac piyasaya süreceği öne sürülmüştü. Görüldüğü üzere böyle bir şey gerçekleşmedi. Fakat bu, Apple’ın oyun odaklı bir cihaz üzerinde çalışmadığı anlamına gelmiyor. Şirket, kendi içinde gizli prototipler geliştiriyor ve test ediyor olabilir. Ancak bunların gerçek hayata geçip geçmemeleri Apple'a bağlı.