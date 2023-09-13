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Heyecanla beklenen yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk zili 11 Eylül'de çaldı. Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 takvimi ile tatil tarihleri de belli oldu. İşte, MEB tatil takvimi ile Kasım ara tatil tarihi...