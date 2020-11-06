Ara tatil veya diğer yaygın kullanımıyla Kasım Ayı ara tatili ne zaman? İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri ile velileri tatil planı için ara tatil tarihlerine kilitlenmiş durumda. Peki, ara tatil ne zaman?Merakla araştırılan ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, ara tatil ne zaman? İşte, merak edilen detaylar...

BİR HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.