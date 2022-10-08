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Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okul yolunu tutarken ara tatilin ne zaman olacağını şimdiden merak ediyor. Yeni dönem için derslerin başlamasıyla birlikte tatil planı yapmak isteyenler şimdiden tatil günlerini araştırmaya başladı. Yoğun ders temposuna başlayan öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından tatil takvimi merak edilirken 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayımlandı. İşte 2022-2023 MEB tatil takvimi…

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  • Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    Yeni okul dönemine başlayan öğrenci ve öğretmenler şimdiden ara tatilin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. 19 milyon öğrenci yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül tarihinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre öğrenciler, bu sene güz ve bahar aylarında toplam 18 gün ara tatil yapacaklar. Birinci dönemin ilk ara tatili ise kasım ayında başlayacak. Gözler MEB tatil takvimine çevrilmişken beklenen okul tatil günleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022-2023 MEB tatil takvimi
  • Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihlerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu.
  • Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

    - Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

    - İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
  • Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

    Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
  • Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

    Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

    Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.

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