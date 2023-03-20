RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ramazan ayında okullar tatil olmuyor. Ramazan ayında da diğer aylarda olduğu gibi hafta sonu tatilleri olacak. Ekstra olarak ara tatil Ramazan ayına denk gelecek. Ramazan'ın son bir haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.