Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

Türkiye'nin dört bir yanında her gün birçok araç yanlış yere park nedeniyle çekiliyor. Söz konusu durum etkilenen vatandaşlarımız en çok; aracım nereye çekildi sorgulaması yapıyor. İşte, çekilen araç sorgulama ekranı...

ABONE OL
  • Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

    Yurt genelinde günlük olarak hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de çekilen araçlar. Yanlış ve uygunsuz park nedeniyle çekilen araçların sürücüleri için çekilen aracım nerede, arabam hangi otoparta gibi soruların cevaplarını derledik. İşte, detaylar...
  • Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

    ÇEKİLEN ARACIM NEREDE?

    Çekilen aracınızın nerede olduğunu birçok yöntemle öğrenebilirsiniz. Yasaklı bir yere park ettiğiniz de araçlarınız çekilir ve otoparka götürülür. Trafikte uyulması gereken kurallara uyulmadığında bunun belli bir cezası olur ve o cezaların da belli bir süre içerisinde ödenmesi gerekir. Çekilen araç cezası için SMS, e- devlet ve emniyet genel müdürlüğü sitesinden sorgulama yapabilirsiniz.
  • Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

    Plakadan çekilen araç sorgulama yapabilmek için telefonunuzun olması yeterlidir. Telefon ya da internet yoluyla kolayca çekilen aracınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Aracınız çekildiğinde çoğu zaman çekilen bölgenin yakınındaki boş olan otoparklara gönderilir ve orada muhafaza edilir. Eğer 6 içinde aracınızı otoparktan almazsanız farklı prosedürler uygulanır ve araç devlet hazinesine aktarılır. Çekilen aracınızı almaya gittiğinizde geçmiş döneme ait son 5 yıl içerisindeki borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.
  • Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

    OTOPARKA ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

    Trafik kurallarına uyulmadığında aracınızı çekilmiş görebilirsiniz. Yasaklı bir yere park ettiğinizde aracınız otoparka çekilir ve belli bir miktar ceza yansıtılır. Arabanızı yerinde bulamıyorsanız büyük ihtimalle yasaklı bir yere park etmişsiniz ve aracınız çekilmiş demektir. Çekilen aracınızın nerede olduğunu sorgulamak için birçok farklı yöntem vardır. SMS ile belli bir ücret karşılığında otoparka çekilen aracınızın cezasını öğrenebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sorgulama yapabilmek içinde e-devlet sitesine girmeniz gerekmektedir. Ücretli ve ücretsiz bir şekilde otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu sorgulayabilir ve son 5 yıla ait tüm borç ve cezalarınızı görebilirsiniz. Yakın bölgedeki uygun olan otoparka çekilen aracınızı kimliğinizle giderek kolay bir şekilde cezanızı ödedikten sonra alabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş yıllara ait başka borcunuz veya cezanız olduğunu da görüp ödemesini yapabilirsiniz. Otoparktan aracınızı almaya giderken muhakkak araç sahibinin gitmesi gerekir. Farklı bir kişi arabayı kullansa bile aracı almaya giden kişi araç sahibi olmak zorundadır.
  • Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

    E-DEVLET İLE ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

    Ücretsiz bir şekilde internet üzerinden ya da telefonunuza indirdiğiniz e-devlet uygulamasıyla e-devlet sistemine girerek çekilen araç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "E-Hizmetler" bölümünden "Trafik ve Ulaşım" sekmesi açılır. Sonrasında sayfada aşağıya giderek "Aracımın çekildiği otopark bilgisi sorgulama" bölümüne gelinir. Kimlik doğrulama işlemi gerçekleştikten sonra sisteme giriş yapıp aracınızın plakasını yazarak çekilen aracınızın hangi otoparkta olduğunu ve ne kadar ceza aldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş 5 yıla ait borç ve cezalarını da görüntüleyebilirsiniz. Eğer sayfanın linkine direkt olarak ulaşmak istiyorsanız https://www.turkiye.gov.tr/egm-otopark-cekilmis-araclar tıklayıp ulaşabilirsiniz.

     
  • Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

    SMS İLE ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

    Belli bir ücret karşılığında otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu, ne zaman çekildiği ve ne kadar ceza aldığınızı sorgulayabilirsiniz. Her operatör için 2 TL ücretlendirmeyle otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Otoparka çekilen araç sorgulaması için "PARK (BOŞLUK) ARAÇ PLAKASI" yazıp 1550'ye SMS gönderdikten sonra aracınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • Arabam nereye çekildi, aracım nerede, hangi otoparkta? 2022 çekilen araç sorgulama ekranı

    EGM İLE ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

    EGM ile otoparka çekilen araç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. " EGM Sorgular" bağlantısına girildikten sonra gereken bilgiler doldurulduktan sonra kimlik doğrulama işlemi gerçekleşir. Kimlik doğruluma işlemi tamamlandıktan sonra gelen ekrana araç plakası yazılır ve otoparka çekilen araç sorgulanma işlemi yapılır. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen EGM ve diğer sorgularla birlikte 5 yıl içindeki tüm cezalar ve borçları görüntüleyebilirsiniz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.