OTOPARKA ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA



Trafik kurallarına uyulmadığında aracınızı çekilmiş görebilirsiniz. Yasaklı bir yere park ettiğinizde aracınız otoparka çekilir ve belli bir miktar ceza yansıtılır. Arabanızı yerinde bulamıyorsanız büyük ihtimalle yasaklı bir yere park etmişsiniz ve aracınız çekilmiş demektir. Çekilen aracınızın nerede olduğunu sorgulamak için birçok farklı yöntem vardır. SMS ile belli bir ücret karşılığında otoparka çekilen aracınızın cezasını öğrenebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sorgulama yapabilmek içinde e-devlet sitesine girmeniz gerekmektedir. Ücretli ve ücretsiz bir şekilde otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu sorgulayabilir ve son 5 yıla ait tüm borç ve cezalarınızı görebilirsiniz. Yakın bölgedeki uygun olan otoparka çekilen aracınızı kimliğinizle giderek kolay bir şekilde cezanızı ödedikten sonra alabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş yıllara ait başka borcunuz veya cezanız olduğunu da görüp ödemesini yapabilirsiniz. Otoparktan aracınızı almaya giderken muhakkak araç sahibinin gitmesi gerekir. Farklı bir kişi arabayı kullansa bile aracı almaya giden kişi araç sahibi olmak zorundadır.