        Haberler Gündem Güncel Araç alev aldı! 2 kişi öldü! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Araç alev aldı! 2 kişi öldü!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda takla atan otomobil alev aldı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 15:02 Güncelleme:
        Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, gece saat 02.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G'nin (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü H.G. ile yanındaki Y.S.G.A (22) adlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan A.C.A (19) M.G (20) ve Y.K (21) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin Alanya Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

