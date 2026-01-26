Araç kiralama sektörü 2026'dan umutlu

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2025 yılı sonunda araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç adedinin 372 bin 335 adet olarak açıkladı. Sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 402 bin 800 adetti. Verilen bilgiye göre, araç kiralama sektörü, 2025 yılında 278 milyar 158 milyon TL tutarında toplam 91 bin adet araç alımı gerçekleştirdi.

2025 yılı sonunda operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 23 bin 900’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8.3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü de yıl sonunda 9 milyon 53 bin 84 olarak belirlendi.

TOKKDER verilerine göre operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkı 234 bin adet, sektörün aktif büyüklüğü ise 314.7 milyar TL seviyesine yükseldi.

2025'te günlük kiralama sektörünün toplam araç parkı da 138 bin adede, yıllık kontrat adedi ise 1,09 milyonun üzerine çıktı. Günlük kiralama tarafında sektörün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157.1 milyar TL oldu.