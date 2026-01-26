Araç kiralama sektörü 2026'dan umutlu

2025'te küçülen araç kiralama sektörü yeni yıldan umutlu
Araç kiralama sektörünün filosunda bulunan araç sayısı geçtiğimiz yıl azaldı. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre, filoların araç sayısı 2025'te 402 bin 800 adetten, 372 bin 335 adede düştü. Araç kiralama sektörü, 2025 yılında 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. TOKKDER Başkanı Özarslan A. Tangün, "Ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkânlarının güçleneceğini; bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi
Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2025 yılı sonunda araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç adedinin 372 bin 335 adet olarak açıkladı. Sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 402 bin 800 adetti. Verilen bilgiye göre, araç kiralama sektörü, 2025 yılında 278 milyar 158 milyon TL tutarında toplam 91 bin adet araç alımı gerçekleştirdi.
2025 yılı sonunda operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 23 bin 900’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8.3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü de yıl sonunda 9 milyon 53 bin 84 olarak belirlendi.
TOKKDER verilerine göre operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkı 234 bin adet, sektörün aktif büyüklüğü ise 314.7 milyar TL seviyesine yükseldi.
2025'te günlük kiralama sektörünün toplam araç parkı da 138 bin adede, yıllık kontrat adedi ise 1,09 milyonun üzerine çıktı. Günlük kiralama tarafında sektörün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157.1 milyar TL oldu.
ELEKTRİKLİLERİN PAYI ARTIYOR
TOKKDER verilerine göre, operasyonel kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı 2021 sonunda yüzde 6,5 iken, 2025’in son çeyreği itibarıyla yüzde 13’ün üzerine çıktı. Kısa dönem kiralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti.
Operasyonel kiralama filolarında hafif hibrit araçların payı yüzde 10,1, plug-in hibrit araçların payı ise yüzde 0,9 seviyesine ulaştı Günlük kiralama tarafında ise hibrit araçların toplam filo içindeki payı yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.
Operasyonel kiralama filolarında tam elektrikli araçların payı yüzde 2,4, günlük kiralama filolarında ise yüzde 2,6 seviyesinde olarak kayıtlara geçti. Bu sınırlı payın; ikinci el değer belirsizlikleri, şarj altyapısının yaygınlığı ve mevcut vergi yapısı gibi yapısal faktörlerin elektrikli araçların özellikle kısa dönem kiralamada daha hızlı ölçeklenmesini zorlaştırdığı ifade ediliyor.
"2026'DA SEKTÖRÜN BÜYÜYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"
2025 yılı sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, "Ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkânlarının güçleneceğini; bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz. Kamu, finans ve otomotiv ekosistemiyle yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, araç kiralama sektörünün hem ekonomik büyümeye hem de çevreci ve erişilebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasına katkısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz” dedi.