Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.008,21 %0,12
        DOLAR 43,3789 %0,02
        EURO 51,4554 %0,23
        GRAM ALTIN 7.106,25 %2,31
        FAİZ 34,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 150,67 %5,39
        BITCOIN 87.626,00 %1,32
        GBP/TRY 59,2723 %0,12
        EUR/USD 1,1853 %0,21
        BRENT 66,13 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 11.619,57 %2,32
        Haberler Ekonomi Otomobil Araç kiralama sektörü 2026'dan umutlu - Otomobil Haberleri

        2025'te küçülen araç kiralama sektörü yeni yıldan umutlu

        Araç kiralama sektörünün filosunda bulunan araç sayısı geçtiğimiz yıl azaldı. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre, filoların araç sayısı 2025'te 402 bin 800 adetten, 372 bin 335 adede düştü. Araç kiralama sektörü, 2025 yılında 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. TOKKDER Başkanı Özarslan A. Tangün, "Ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkânlarının güçleneceğini; bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi

        Giriş: 26.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç kiralama sektörü 2026'dan umutlu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2025 yılı sonunda araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç adedinin 372 bin 335 adet olarak açıkladı. Sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 402 bin 800 adetti. Verilen bilgiye göre, araç kiralama sektörü, 2025 yılında 278 milyar 158 milyon TL tutarında toplam 91 bin adet araç alımı gerçekleştirdi.

        2025 yılı sonunda operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 23 bin 900’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8.3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü de yıl sonunda 9 milyon 53 bin 84 olarak belirlendi.

        REKLAM

        TOKKDER verilerine göre operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkı 234 bin adet, sektörün aktif büyüklüğü ise 314.7 milyar TL seviyesine yükseldi.

        2025'te günlük kiralama sektörünün toplam araç parkı da 138 bin adede, yıllık kontrat adedi ise 1,09 milyonun üzerine çıktı. Günlük kiralama tarafında sektörün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157.1 milyar TL oldu.

        ELEKTRİKLİLERİN PAYI ARTIYOR

        TOKKDER verilerine göre, operasyonel kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı 2021 sonunda yüzde 6,5 iken, 2025’in son çeyreği itibarıyla yüzde 13’ün üzerine çıktı. Kısa dönem kiralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti.

        Operasyonel kiralama filolarında hafif hibrit araçların payı yüzde 10,1, plug-in hibrit araçların payı ise yüzde 0,9 seviyesine ulaştı Günlük kiralama tarafında ise hibrit araçların toplam filo içindeki payı yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

        Operasyonel kiralama filolarında tam elektrikli araçların payı yüzde 2,4, günlük kiralama filolarında ise yüzde 2,6 seviyesinde olarak kayıtlara geçti. Bu sınırlı payın; ikinci el değer belirsizlikleri, şarj altyapısının yaygınlığı ve mevcut vergi yapısı gibi yapısal faktörlerin elektrikli araçların özellikle kısa dönem kiralamada daha hızlı ölçeklenmesini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

        "2026'DA SEKTÖRÜN BÜYÜYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

        2025 yılı sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, "Ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkânlarının güçleneceğini; bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz. Kamu, finans ve otomotiv ekosistemiyle yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, araç kiralama sektörünün hem ekonomik büyümeye hem de çevreci ve erişilebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasına katkısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 25 Ocak 2025 (Kültür Ve Turizm Ayrı Mı Olmalı?)

        Savaş uçakları neden pahalı bütçelerle üretiliyor? En yüksek maliyetli savaş uçakları hangileri? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; Mimar ve Yazar Dr. Sinan Genim oluyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?