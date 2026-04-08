Bursa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mutlu Birdane'nin (35), tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız (28) öldü, diğer oğlu Melih Yıldız (29) ise yaralandı. (DHA)