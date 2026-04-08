Benzin ve motorine zam geldi
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Zammın benzinde 0,65 TL'si motorinde ise 7,82 TL'si pompaya yansıdı. Böylelikle motorinin litre fiyatı 85 TL'yi geçti. Benzin fiyatı ise 70 TL'ye yaklaştı
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorine zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 85.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 64.22 TL
Motorin litre fiyatı: 86.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.50 TL
Motorin litre fiyatı: 86.70 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.
