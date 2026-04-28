Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı
Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.98 TL'si motorinde ise 2.29 TL'si pompaya yansıdı
Petrol, İran’daki savaşla ilgili barış görüşmelerine yönelik bir sonraki adımların değerlendirilmesiyle birlikte yükseldi.
Brent petrol, bugün yüzde 2,8 yükseldikten sonra varil başına 110 dolar civarında işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.98 TL'si motorinde ise 2.29 TL'si pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 63.74 TL
Motorin litre fiyatı: 71.64 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 64.71 TL
Motorin litre fiyatı: 72.76 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.99 TL
Motorin litre fiyatı: 73.03 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.