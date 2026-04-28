        BIST 100 14.594,01 %1,28
        DOLAR 45,0452 %0,02
        EURO 52,7485 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.715,41 %-0,96
        FAİZ 40,40 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,48 %-2,62
        BITCOIN 76.964,00 %-0,01
        GBP/TRY 60,9151 %-0,13
        EUR/USD 1,1703 %-0,15
        BRENT 109,82 %1,47
        ÇEYREK ALTIN 10.978,91 %-0,96
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı: İşte 28 Nisan 2026 il il güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı

        Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.98 TL'si motorinde ise 2.29 TL'si pompaya yansıdı

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:21 Güncelleme:
        Petrol, İran’daki savaşla ilgili barış görüşmelerine yönelik bir sonraki adımların değerlendirilmesiyle birlikte yükseldi.

        Brent petrol, bugün yüzde 2,8 yükseldikten sonra varil başına 110 dolar civarında işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.98 TL'si motorinde ise 2.29 TL'si pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.74 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.64 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 64.71 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.76 TL

        REKLAM

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.03 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

