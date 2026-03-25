        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine indirim geldi! Motorinin litre fiyatı tekrar 80 TL'nin altını gördü: İşte 25 Mart 2026 güncel motorin benzin ve LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Akaryakıta çifte indirim geldi: Motorinin litre fiyatı tekrar 80 TL'nin altını gördü

        Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte benzinde 58 kuruş motorinde ise 3,7 TL indirim gerçekleşti. Böylelikle motorinin litre fiyatı tekrar 80 TL'nin altına düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 07:48 Güncelleme:
        Akaryakıta çifte indirim geldi

        Ortadoğu çatışmasını çözme yönündeki diplomatik çabalarına ilişkin iyimserliğin artmasıyla petrol fiyatları 100 doların altına düştü.

        Petrol fiyatlarındaki bu gerileme motorin ve benzine indirim olarak yansıdı. Benzinde 58 kuruş motorinde ise 3,7 TL indirim gerçekleşti. Böylelikle dün yaşanan zam sonrası 80 TL'yi bulan motorinin litre fiyatı bugün 76 TL civarına düştü.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 63.41 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.12 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 63.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        AĞRI

        Benzin litre fiyatı: 64.96 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.66 TL

        LPG litre fiyatı: 31.59 TL

        DİYARBAKIR

        Benzin litre fiyatı: 64.89 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.70 TL

        LPG litre fiyatı: 31.06 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

