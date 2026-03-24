Benzin ve motorine zam: Bazı illerde motorin fiyatı 80 TL'yi gördü
Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 1.02 TL'si motorinde ise 6.60 TL'si pompaya yansıdı. Böylelikle bazı illerde motorin fiyatı 80 TL'yi buldu. Benzin fiyatı ise 70 TL'ye yaklaştı
Ortadoğu'daki savaşın tırmanabileceği endişesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Brent petrol varil başına 104 dolara doğru yükseldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 63.01 TL
Motorin litre fiyatı: 77.68 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 78.82 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 64.26 TL
Motorin litre fiyatı: 79.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
ANTALYA
Benzin litre fiyatı: 65.22 TL
Motorin litre fiyatı: 80.15 TL
LPG litre fiyatı: 30.54 TL
AĞRI
Benzin litre fiyatı: 65.54 TL
Motorin litre fiyatı: 80.36 TL
LPG litre fiyatı: 31.59 TL
DİYARBAKIR
Benzin litre fiyatı: 65.47 TL
Motorin litre fiyatı: 80.40 TL
LPG litre fiyatı: 31.06 TL