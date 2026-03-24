Ortadoğu'daki savaşın tırmanabileceği endişesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Brent petrol varil başına 104 dolara doğru yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 1.02 TL'si motorinde ise 6.60 TL'si pompaya yansıdı. Böylelikle bazı illerde motorin fiyatı 80 TL'yi buldu. Benzin fiyatı ise 70 TL'ye yaklaştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 63.01 TL

Motorin litre fiyatı: 77.68 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 78.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 64.26 TL

Motorin litre fiyatı: 79.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

ANTALYA

Benzin litre fiyatı: 65.22 TL

Motorin litre fiyatı: 80.15 TL

LPG litre fiyatı: 30.54 TL

AĞRI

Benzin litre fiyatı: 65.54 TL

Motorin litre fiyatı: 80.36 TL

LPG litre fiyatı: 31.59 TL

DİYARBAKIR

Benzin litre fiyatı: 65.47 TL

Motorin litre fiyatı: 80.40 TL

LPG litre fiyatı: 31.06 TL