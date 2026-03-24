        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat... Benzin ve motorine zam: Bazı illerde motorin fiyatı 80 TL'yi gördü ! İşte güncel 24 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine zam: Bazı illerde motorin fiyatı 80 TL'yi gördü

        Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 1.02 TL'si motorinde ise 6.60 TL'si pompaya yansıdı. Böylelikle bazı illerde motorin fiyatı 80 TL'yi buldu. Benzin fiyatı ise 70 TL'ye yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Benzin ve motorine zam

        Ortadoğu'daki savaşın tırmanabileceği endişesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

        Brent petrol varil başına 104 dolara doğru yükseldi.

        Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 1.02 TL'si motorinde ise 6.60 TL'si pompaya yansıdı. Böylelikle bazı illerde motorin fiyatı 80 TL'yi buldu. Benzin fiyatı ise 70 TL'ye yaklaştı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 77.68 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 78.82 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 64.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 79.09 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        ANTALYA

        Benzin litre fiyatı: 65.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.15 TL

        LPG litre fiyatı: 30.54 TL

        AĞRI

        Benzin litre fiyatı: 65.54 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.36 TL

        LPG litre fiyatı: 31.59 TL

        DİYARBAKIR

        Benzin litre fiyatı: 65.47 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.40 TL

        LPG litre fiyatı: 31.06 TL

