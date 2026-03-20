        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Motorine zam pompaya yansıdı: Litre fiyatı 70 lirayı aştı!

        Motorine zam pompaya yansıdı: Litre fiyatı 70 lirayı aştı

        Eşel mobil sonrası akaryakıt fiyatlarında görülen zamlara yenisi eklendi. Motorine 5,19 TL zam pompaya yansıdı. Böylece bütün illerde motorinin litre fiyatı 70 lirayı aştı

        Giriş: 20.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Motorine zam pompaya yansıdı

        Petrol fiyatları, ABD ve İsrail liderlerinin Basra Körfezi'ndeki büyük enerji tesislerinde meydana gelen hasardan dolayı tedirgin olan yatırımcıları yatıştırma çabaları sırasında, geriledi.

        Brent petrol sabah saatlerinde varil başına 108 dolar civarında seyrediyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 5,19 TL'si pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.10 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 62.97 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.22 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.50 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Üçüncü kez evleniyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
