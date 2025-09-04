Habertürk
Habertürk
        Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: Motorine zam geldi... İşte 4 Eylül 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 5 kuruş zam geldi. Yapılan zam tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 07:35 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:35
        Motorine zam geldi
        Brent ham petrol, yüzde 0,40 düşerek varil başına 67,33 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,44 düşüşle varil başına 63,69 dolara indi.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun sekiz üyesi, pazar günü yapılacak toplantıda ekim ayında üretimde yeni artışları değerlendirecek. Petrolde yaşanan bu dalgalanma motorine zam olarak yansıdı.

        Motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 5 kuruş artış gerçekleşti.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 52.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 524.29 TL

        LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 53.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.26 TL

        LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.06 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.58 TL

        LPG litre fiyatı: 26.33 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 54.61 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.17 TL

        LPG litre fiyatı: 26.89 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

