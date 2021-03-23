Aradan aylar geçti ama nerede bu sosyal ağların temsilcileri? Haberler

Türkiye’de geçen yıl yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye’de kullanıcı sayısı 1 milyonun üzerinden olan sosyal ağlara temsilci belirleme zorunluluğu getirilmişti. Düzenleme kapsamında TikTok, VKontakte (VK),YouTube, Dailymotion, LinkedIn ve Facebook Türkiye’de temsilci atama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu sosyal ağlara en son geçen hafta “Türkiye'de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımız kapsamında, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasasını yakından inceledik. Twitter'ın Türkiye'de onu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için bir tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik” açıklamasını yaparak Twitter da eklendi.

Bu sosyal ağlardan gelen ve Türkiye’deki düzenlemeler doğrultusunda temsilcilik ile ilgili yasal süreci başlattıklarını içeren açıklamaların hemen ardından da 19 Ocak 2021’de temsilci atamayan sosyal medya şirketleri için reklam yasağı yürürlüğe girmişti.

TikTok, VKontakte (VK),YouTube, Dailymotion, LinkedIn ve Facebook reklam yasağından, Twitter ise internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması yaptırımından yerindeyse son anda ‘yırttı’ ama peki bu sosyal ağların temsilcileri kim ve neredeler?

Resmi Gazete’de 2 Ekim 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Ağ Sağlayıcıları Hakkında Usul ve Esaslar”a göre bu sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilerin Türkiye’deki tebligat adresi ile e-posta adresine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermesi gerekiyor.

"TÜRKİYE'DEKİ TEMSİLCİNİZ KİMDİR?"

Ancak milyonlarca kullanıcının kolayca ulaşabileceği şekilde olmasını bırakın, bu temsilcilerin bilgilerine ne internet sitelerinden ne de yetkililerinden ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye’de temsilci atayacağını resmen açıklayan bu 6 sosyal ağın yetkililerine (Twitter’ın süreci daha yeni başlattığını ancak diğer 6 sosyal ağın açıklamalarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtiğini de hatırlatalım) şu soruyu yönelttik:

“Türkiye’deki sosyal medya düzenlemesi gereği atadığınız yasal temsilciniz kimdir? Bu yasal düzenleme gereği bu kişinin iletişim bilgilerini internet sitenizde nerede gösteriyorsunuz?”

Şu ana kadar bu soruya doğru dürüst bir yanıt alabildiğimiz bir sosyal ağ platformu olmadığı gibi, bu konuda açıklama yapmaktan da kaçındıklarını gözledik. (Takipçisi olacağımız bu konuda yeni bir bilgi tarafımıza ulaştırıldığında okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz)

KOLAYCA VE DOĞRUDAN ERİŞİLEBİLMELİ AMA...

Türkiye’deki yasal temsilci bilgileri konusunda şu ana kadar sadece YouTube tarafından bir yanıt alabildik. Google’ın video paylaşım platformunun internet sitesinde https://www.youtube.com/t/contact_us/ linkinde Türkiye’deki yasal temsilci konusunda şu bilgiler yer alıyor:

Yasal düzenleme gereği Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü.

Sosyal ağların belirlediği bu temsilci Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesininin yanısıra kişiler tarafından kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasından da sorumlu.

Bu yüzden ilgili sosyal ağ sağlayıcısı, temsilci veya temsilcilerin kimlik, unvan ve iletişim bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirmekle yükümlü olmakla birlikte ilgili kişinin bilgilerine internet sitesinde kolay ve doğrudan erişilebilecek şekilde yer vermek zorunda.

MADDE 8 NE DİYOR?

Hatırlatmak gerekirse, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 29/9/2020 Tarihli ve 2020/DK-İD/274 Sayılı Kararı’na göre sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci belirlemesine ilişkin yükümlülüklerin bu konuyla ilgili maddesi şöyle:

“Madde 8: Sosyal ağ sağlayıcı, temsilci veya temsilcilerin Türkiye’deki tebligata yarar adresi ile e-posta adresine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Kayıtlı elektronik posta adresi bulunan temsilci veya temsilcilerin bu bilgilerine birinci fıkra kapsamında internet sitesinde yer verilir. Temsilci veya temsilcilerin iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişikliklere derhal internet sitesinde yer verilir.”

PEKİ NEDEN?

Bakanlık ve sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre şu ana kadar yasal temsilci atama sürecini başlatan sosyal ağlar, Türkiye’deki yasal temsilcileri konusunda henüz nihai olarak gerçek kişi veya tüzel kişi isimlerini belirlemediler. Çoğu sosyal ağ sağlayıcısı, reklam yasağı kapsamına girmemek geçici temsilciler atadı ve nihai olarak Türkiye’deki temsilcilerini belirlediklerinde bu kişi/kurumları duyurmayı planlıyor.

Geçici olarak temsilcilik görevini üstüne alanlar da şu aşamada isimlerinin öne çıkmasını tercih etmedikleri için, sosyal ağların, temsilcilerini duyurma ve kullanıcılara kolay erişebilir şekilde sunma konusunda ihtiyatlı davrandığı gözleniyor.