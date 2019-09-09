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HaberlerEnerjiAramco'nun halka arzı 'mümkün olan en kısa sürede' gerçekleşecek- haberler

Aramco'nun halka arzı 'mümkün olan en kısa sürede' gerçekleşecek

Reuters / HABERTURK.COM

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Aramco'nun halka arzının en kısa sürede gerçekleşeceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 111 milyar dolar net kâr elde eden Aramco'nun halka arzının tarihin en büyük halka arzı olması bekleniyor. Suudi Arabistan şirketin yüzde 5'ini satarak 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor

aramco

Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Suudi Arabistan'ın petrol rezervlerine sahip olan devlet petrol şirketi Aramco'nun halka arzını "mümkün olan en kısa sürede" yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Abdulaziz bin Salman bu açıklamayı Abu Dhabi'de düzenlenen enerji konferansında yaptı. Aramco 2020-2021'e kadar yüzde 5 hissesini yatırımcılara açık pazarda satmayı planlıyor. Bu dünyanın en büyük halka arzı olabilir.

Konuya yakın iki kaynağın yaptığı açıklamada şirketin halka arz için bankalara yetki vermesinin ve önümüzdeki günlerde danışmanları ataması beklendiğini belirtmişti. Bu halka arz, Suudi Arabistan'ın dışardan yatırım çekmek ve petrole ek olarak başka alanda çalışmak amacıyla ekonomik dönüşümünün en önemli parçası.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco geçtiğimiz yıl 356 milyar dolar gelir ve 111 milyar dolar net kâr elde etti. Suudi Arabistan şirketi yüzde 5'ini satarak 100 milyar dolar elde etmeyi hedefliyor. Hedef tutarsa Aramco 2 trilyon dolarla dünyanın halka açık en değerli şirketi de olacak. 

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