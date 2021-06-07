Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Aranan hükümlü, güvercin kulübesindeki gizli bölmede yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 12 ayrı yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G., (32),güvercin beslediği kulübesindeki özel yapılmış gizli bölümde yakalandı.

Aranan hükümlü, güvercin kulübesindeki gizli bölmede yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti, silahla tehdit suçlarından 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G.'nin Modernevleri Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda M.C.G. evde bulunamadı. Evin bahçesinde de arama yapan polisler, güvercin kulübesinde özel yapılmış gizli bölmeyi fark etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, M.C.G.'yi yakaladı. Evinde 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirilen M.C.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatır Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Fatır Suresi anlamı nedir?
GÜNDEMFatır Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu!
VAHŞET BİTMİYOR! Son dakika: Okul bahçesinde kadın cinayeti!
GÜNDEMOkul bahçesinde kadın cinayeti!
Babalar Günü ne zaman 2021? Türkiye'de ne zaman kutlanıyor? Babalar Gününe kaç gün kaldı?
GÜNDEMBabalar Günü ne zaman?
Sebe Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu! Sebe Suresi anlamı nedir?
GÜNDEMSebe Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Niğde'de esnafı ziyaret etti
GÜNDEMAkşener'den esnaf ziyareti
VURGUN YAPMIŞLARDI! Son dakika: Thodex'te 5 ayrı haciz kararı çıktı! - Haberler
GÜNDEMThodex'te 5 ayrı haciz kararı çıktı!
Şehirler arası yolculuk yasak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor?
GÜNDEMŞehirler arası yolculuk yasak mı?
Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler nasıl verilecek? MEB AÇIKLADI!
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
Pençe-Yıldırım şehidine gözyaşlarıyla veda - Haberler
GÜNDEMPençe-Yıldırım şehidine gözyaşlarıyla veda
Deniz Salyası nedir? Deniz Salyası neden olur? Deniz Salyası Müsilaj hakkında
GÜNDEMDeniz Salyası nedir?