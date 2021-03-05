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Arap Ligi nedir? Arap Ligi üye ülkeleri hangi ülkeler?

Dışişleri Bakanlığı'nın Arap Ligi'nin Türkiye'ye yönelik kararına ilişkin açıklama yapması üzerine Arap Ligi merak edilmeye başladı. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Arap Ligi üye ülkeleri, amacı ve Arap Ligi'nin ne zaman kurulduğu merak ediliyor. 22 Arap ülkesinden oluşan Arap Ligi nedir? Arap Ligi ülkeleri hangi ülkeler?

Arap Ligi nedir? Arap Ligi üye ülkeleri hangi ülkeler?

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Arap Ligi'nin Türkiye kararına ilişkin "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." açıklaması konuşuluyor. Türkiye'yi hedef alan Arap Ligi kararının ardından Arap Ligi araştırılmaya başladı. Arap Ligi nedir? Arap Ligi ülkeleri hangi ülkeler?

ARAP LİGİ NEDİR?

Arap Birliği veya Arap Ligi, 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. Arap ülkeleri arasında ilk ittifak 1936'da Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmiştir. 1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile Arap Birliğinin temeli atılmıştır.

ARAP BİRLİĞİ NE ZAMAN KURULDU?

Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye devletleri tarafından 22 Mart 1945'te Kahire'de kuruldu. Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün 22 üyesi mevcuttur, ancak Suriye'nin üyeliği Kasım 2011'den bu yana askıya alınmıştır.

ARAP LİGİ'NİN AMACI NE?

Örgüt, Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacındadır. Ortak pazar ise 1965 yılında kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt'dır. 2006 tarihinden beri Türkiye dâimi gözlemci statüsündedir.

Arap Birliği Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü (ALECSO) ve Arap Birliği Arap Ekonomik Birliği Konseyi (CAEU) Ekonomik ve Sosyal Konseyi gibi kurumlar aracılığıyla, Arap Birliği, Arap dünyasının çıkarlarını desteklemek için tasarlanmış politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal programları kolaylaştırmaktadır.

Üye devletlerin politika pozisyonlarını koordine etmeleri, ortak endişe duydukları konularda müzakere etmeleri, bazı Arap uyuşmazlıklarını çözmeleri ve 1958 Lübnan krizi gibi çatışmaları sınırlamaları için bir forum görevi görmüştür. Birlik, ekonomik entegrasyonu teşvik eden birçok önemli belgenin hazırlanması ve sonuçlandırılması için bir platform görevi görmüştür. Buna bir örnek, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ilkelerini özetleyen Ortak Arap Ekonomik Eylem Bildirgesi'dir.

Her üye devletin Lig Konseyi'nde bir oy hakkı vardır ve kararlar yalnızca kendilerine oy veren devletler için bağlayıcıdır. 1945 yılında birliğin amaçları, üyelerinin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal programlarını güçlendirmek ve koordine etmek ve/veya aralarında ve üçüncü taraflarda uyuşmazlıklara aracılık etmektir. Ayrıca, 13 Nisan 1950'de Ortak Savunma ve Ekonomik İşbirliği konusunda bir anlaşma imzalanması, imzalayan ülkeleri askeri savunma önlemlerinin koordinasyonuna adamıştır.

Mart 2015'te Arap Birliği Genel Sekreteri aşırılıkçılığa ve Arap Devletlerine yönelik diğer tehditlere karşı koymak amacıyla Ortak Arap Gücü'nün kurulduğunu duyurdu. Karara Yemen'de Fırtına Operasyonu yoğunlaşırken ulaşıldı. Projeye katılım isteğe bağlıdır ve ordu sadece üye devletlerden birinin talebi üzerine müdahale eder. Bölgedeki askerileşmenin artması ve şiddetli iç savaşların yanı sıra terörist hareketlerinde artması, zengin Körfez ülkeleri tarafından finanse edilen JAF'ın yaratılmasının arkasındaki nedendir.

1970'lerin başında, Arap Devletleri Birliği Ekonomik Konseyi, Avrupa devletleri arasında Birleşik Arap Ticaret Odalarının oluşturulması için bir teklifte bulundu. Bu teklif, Arap Devletleri Birliğine bağlı hükûmetlerin Arap İngiliz Ticaret Odası'nı kurma kararını "teşvik etmek" ve Arap dünyası ve ana ticaret ortağı İngiltere arasındaki ikili ticareti kolaylaştırmak amaçlıdır.

ARAP LİGİ ÜYE ÜLKELER LİSTESİ

DevletlerNüfus (2006)Yüzölçümü (km²)Birliğe katıldığı sene
Flag of Iraq.svgIrak26.783.383437.0721945
Flag of Syria.svgSuriye18.881.361185.1801945
Flag of Lebanon.svgLübnan3.874.05017.8181945
Flag of Jordan.svgÜrdün5.906.76092.3001945
Flag of Saudi Arabia.svgSuudi Arabistan27.019.7311.960.5821945
Flag of Yemen.svgYemen21.456.188527,9701945
Flag of Egypt.svgMısır78.887.0071.001.4501945
Flag of Libya.svgLibya5.900.7541.759.5401953
Flag of Sudan.svgSudan30.894.0001.886.0681956
Flag of Tunisia.svgTunus10.175.014163.6101958
Flag of Morocco.svgFas33.241.259710.8501958
Flag of Kuwait.svgKuveyt2.418.39317,8201961
Flag of Algeria.svgCezayir32.930.0912.381.7401962
Flag of Bahrain.svgBahreyn698.5856651971
Flag of Qatar.svgKatar885.35911.4371971
Flag of the United Arab Emirates.svgBirleşik Arap Emirlikleri2.602.71383.6001971
Flag of Oman.svgUmman3.102.229309.5001971
Flag of Mauritania (1959–2017).svgMoritanya3.177.3881.030.7001973
Flag of Somalia.svgSomali8.863.338637.6571974
Flag of Palestine.svgFilistin3.889.24960001976
Flag of Djibouti.svgCibuti486.53023.0001977
Flag of the Comoros.svgKomorlar690.9482.1701993
Toplam333.379.71613.868.171

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