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Aras Bulut İynemli: Senden sonrası tufan

Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yakın arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Aras Bulut İynemli, Tezay için duygusal bir mesaj yayınladı: Sen hep yaşayacaksın Kök! Senden sonrası tufan

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  • Aras Bulut İynemli'den duygulandıran Köknar Rüştü Tezay mesajı : Senden sonrası tufan - Magazin haberleri

    Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören iş insanı Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda etmişti. Tezay'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Aras Bulut İynemli, yakın arkadaşına duygusal bir mesaj ile veda etti. 
  • Aras Bulut İynemli'den duygulandıran Köknar Rüştü Tezay mesajı : Senden sonrası tufan - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli, Köknar Rüştü Tezay ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Aras Bulut İynemli'den duygulandıran Köknar Rüştü Tezay mesajı : Senden sonrası tufan - Magazin haberleri

    "SEN HEP YAŞAYACAKSIN KÖK"

    Duygusal bir yazı kaleme alan Aras Bulut İynemli, gönderisinde "Sen hep yaşayacaksın Kök! Seni çok seviyorum güzel adam! Senden sonrası tufan" ifadelerine yer verdi. 
  • Aras Bulut İynemli'den duygulandıran Köknar Rüştü Tezay mesajı : Senden sonrası tufan - Magazin haberleri

    "YAŞAMIN HAKKINI ÇOK GÜZEL VERDİN CANIM KÖKNAR'IM"

    Aras Bulut İynemli'nin ardından oyuncu Tolga Sarıtaş da "Yaşamın hakkını çok güzel verdin be canım Köknar'ım... Senden sonrası tufan" notunu düştü. 
  • Aras Bulut İynemli'den duygulandıran Köknar Rüştü Tezay mesajı : Senden sonrası tufan - Magazin haberleri

    "GÜLÜŞLERİMİZİ BİRİKTİRDİK"

    Oyuncu Engin Akyürek de "Gülüşlerimizi biriktirdik" ifadelerini kullandı.
  • Aras Bulut İynemli'den duygulandıran Köknar Rüştü Tezay mesajı : Senden sonrası tufan - Magazin haberleri

    Öte yandan Köknar Rüştü Tezay'ın ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu. Cenazeye; Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik ve Sarp Akkaya gibi birçok ünlü isim katılmıştı. 

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