Araştırma Komisyonu Başkanı Beyazıt: “Dijital mecralarda suç yuvalanması görüyoruz”

Meclis, çalışmalarını okul saldırılarının sebeplerine yönelik sürdürüyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.

Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt Habertürk’e konuştu. Beyazıt, okul saldırıların dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

“PAYLAŞIMLARINDA SUÇ İŞLEYENLERİN RESİMLERİ VAR”

Beyazıt, “Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye’nin evlerinde ateş olarak yandı. Siyaset üstü değerlendirerek bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek, bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Bir katil çocuktan bahsediyorum psikolojik sıkıntıları var. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anda bütün bu hadiseler yapılıyor. Bu olayların arkasında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin orada terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz paylaşımlarına bakıyorsunuz suç işlemiş birilerinin fotoğraflarını koyduklarını görüyorsunuz.” diye konuştu.

ORTAK NOKTA: KONTROLSÜZ SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Beyazıt, saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirterek ailelere çağrıda bulundu. Beyazıt, “Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini hangi platformda olduğunu değerlendirsinler. Çocuk sadece bilgi amaçlı telefonu kullansın. Bu tür çocukların mutlaka rehabilite edilmesi ailelerin hasta olan çocukları tedavi ettirmesi gerektiğinin altını çizmek isterim.” dedi.

RAPOR HAZIRLANIP MECLİS'E SUNULACAK

Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak Meclis'e sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.