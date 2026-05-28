        Araştırma Komisyonu Başkanı Beyazıt: "Dijital mecralarda suç yuvalanması görüyoruz" | Son dakika haberleri

        Araştırma Komisyonu Başkanı Beyazıt: “Dijital mecralarda suç yuvalanması görüyoruz”

        Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini söyledi. Ailelere de çağrıda bulundu. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 16:03 Güncelleme:
        "Dijital mecralarda suç yuvalanması görüyoruz"

        Meclis, çalışmalarını okul saldırılarının sebeplerine yönelik sürdürüyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.

        Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt Habertürk’e konuştu. Beyazıt, okul saldırıların dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

        “PAYLAŞIMLARINDA SUÇ İŞLEYENLERİN RESİMLERİ VAR”

        Beyazıt, “Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye’nin evlerinde ateş olarak yandı. Siyaset üstü değerlendirerek bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek, bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Bir katil çocuktan bahsediyorum psikolojik sıkıntıları var. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anda bütün bu hadiseler yapılıyor. Bu olayların arkasında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin orada terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz paylaşımlarına bakıyorsunuz suç işlemiş birilerinin fotoğraflarını koyduklarını görüyorsunuz.” diye konuştu.

        ORTAK NOKTA: KONTROLSÜZ SOSYAL MEDYA KULLANIMI

        Beyazıt, saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirterek ailelere çağrıda bulundu. Beyazıt, “Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini hangi platformda olduğunu değerlendirsinler. Çocuk sadece bilgi amaçlı telefonu kullansın. Bu tür çocukların mutlaka rehabilite edilmesi ailelerin hasta olan çocukları tedavi ettirmesi gerektiğinin altını çizmek isterim.” dedi.

        RAPOR HAZIRLANIP MECLİS'E SUNULACAK

        Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak Meclis'e sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.

        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
