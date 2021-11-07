

10 yıldan fazla bir süredir tüm dünyada milyonlarca insanın oynadığı popüler bir oyunu TV’ye uyarlamanın en büyük zorluğu neydi?

En büyük zorluk, bu TV şovunun LoL oyuncularının yanı sıra, bu dünyaya aşina olmayan insanların da seveceği bir projeye dönüşmesini sağlamaktı. Sonuçta burada bir hikaye var ve bu hikaye, karakterlerimizin kökenlerini anlatıyor. Onları bir 'Şampiyon’a dönüştükleri dönem itibarıyla ele alıyor. Hikayeyi ilgi çekici kılabilmek için farklı yollar denemeniz gerekiyor ama günün sonunda hikayenin nereye varacağını biliyoruz. Onları 'Şampiyon' olarak tanıyan oyuncular için oldukça ilgi çekici bir içerik; ancak bu ilgiyi onları tanımayanlarda da uyandırabilmek önemli. Hikayeyi yeniden kurgulamak, bilinen karakterlerden bilinmeyeni çıkarmak ve yeniden keşfetmek oldukça zorluydu. Temelde bu platform çok farklı bir ortam. Oyun dünyasında her şey biraz abartılı sunulur. Silahlar büyüktür, karakteristik özellikler aşırı belirgindir, mekanlar devasa olabilir. Ancak bir TV şovunda bunları da dengeli bir şekilde sunmak gerekiyor. Bu karakterlerden insan hikayeleri çıkarmak da bir anlamda bu işin belki en zor yanıydı. Örneğin bir karakterin güçlerini, yapabildiği büyüleri oyuncu biliyor ama bunu hikayede nasıl aktardığınız çok önemli. Bir karakterin dövmeleri ne anlama geliyor, ne zaman yapılmış, hikayesi nedir? O silahları taşırken aynı anda iki elini nasıl kullanır? Tüm bu detayları ince ince düşünmek gerekiyor.

Beklediğimden daha sert ve kanlı bir öyküyle karşılaştım… Kendi adıma bundan şikayetçi değilim:) Aylık 100 milyondan fazla kişinin aktif olarak oynadığı bir oyunu izlemek isteyen çocukları aileler nasıl yönlendirmeli sizce?

Bu oyun kurgulanırken, müziklerden sinematik temalara kadar kadar belli bir hikaye çerçevesinde geliştirildi. Oyunun ve karakterlerin hikayeleri, belirli bir tavırları ve tonları vardı. Sonuç olarak bir fantezi dünyasından söz ediyoruz. Oyuncular da buna böyle bakıyor ve bunu kişisel bir tutku olarak görüyor. Zamanla inşa edilen farklı bir dünya yaratmak gibi. Burada bir takım oyunu, karakterlerin birbirleri ile sıkı bağları, aralarında sadakate dayalı ilişkiler ve buna bağlı olarak çokça olumlu figür var. Çocuklar ve aileler açısından bir olumsuzluk yaratacağını düşünmüyoruz.

League of Legends’taki karakterlere yıllar içinde bir bağ geliştiren oyunun sadık takipçileri sizce diziye nasıl yaklaşacaklar? Karakterler hakkında oyundan farklı neler öğrenecekler mesela? Bazı karakterlerin dizide hiç olmaması oyunun fanlarını küstürebilir mi? Koca LoL evrenini tek bir diziye sığdırmak riskli mi? Dizide oyunda olmayan yeni karakterler olacak mı? Dizi oyuna yeni karakterler kazandıracak mıdır:)

Projeye başlarken burada karakterlerin üzerine koyabileceğimiz hikayelerle birçok yeni fırsat olduğunu düşündüm. Çok iyi bildiğiniz ve çok iyi kurgulanmış bir ortamı yeniden yaratmak heyecan verici. İnsanların bunu nasıl karşılayacağını bizler de her aşamada düşündük. Elbette tüm şampiyonları bu evrende aynı hikayeye sığdırmak kolay değil. Oyunun sadık takipçileri de hak verecektir. Daha çok ilgilendiğimiz konu, bu karakterlerin oyundaki varlıklarına en yakın sonuçlar elde etmeyi başarabilmekti. Örneğin Runeterra’da da birçok farklı karakter söz konusu. Ancak o evren hakkında fikir sahibi olmak, bölgeyi, orada bahsi geçen yaşamı tanımak ve oyuncuyla bu etkileşimi sağlayabilmek en çok önem verdiğimiz konulardan biriydi. Burada elimizden geldiği kadar fazla 'Şampiyon' kullanmaya çalıştık ama her oyuncunun ilgisini çeken birçok farklı karakter var. Elbette hepsini sağlıklı bir şekilde aynı anda aynı evrende sunmak göründüğü kadar basit değil. Sadık oyuncularımız da izlediklerinde bize hak verecektir.

Oyunda 160’tan fazla karakter var… Dizinin ana öyküsüne karar verirken Jinx ve Vi üzerinden ilerlemek için nasıl bir tercih yaptınız? Lol evreni sinemaya doğru bir Marvel ya da Star Wars evreni gibi ‘live action’ olarak uzanacak mı? Buna fazlasıyla potansiyeli var gibi görünüyor…

Takdir edersiniz ki 160 karakteri bir arada sunmanın neredeyse hiç yolu yok. Adil davranmak önemli ama temelde anlatacak bir hikayemizin olması önemliydi. Bir yandan da aslında nasıl gerçekten etkileyici bir animasyon yapabiliriz diye de düşünüyorsunuz. Dizinin tarzına, içeriğine, nasıl bir akışa sahip olacağına da çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Animasyon da olsalar bu karakterlere can verirken aynı zamanda birer film yıldızı da yaratıyoruz ve iyi bir oyunculuk performansı da önem kazanıyor. Dramatik anlar, kısa sessizlikler, etkileyici diyaloglar da bu işin fark yaratan unsurları arasında. Bu kez hikaye bizim dünyamızdan anlatılıyor. Bu yüzden seçimimizi de farklı karakterler üzerinden yaptık ve bu iki karakteri aynı zamanda iyi birer drama oyuncusu haline getirdik. LoL evrenini bahsettiğiniz şekilde sinemaya uyarlamak ise en büyük hallerimden bir tanesi.

Dizinin animasyon tekniği de oldukça etkileyici! Buna karar verirken nasıl bir yol izlediniz?

Bu noktada animasyon ekibi açısından da bakmak gerekiyor elbette. Farklı projelerde başarılı işler çıkaran bir ekiple çalışıyoruz, ancak hiçbiri bugüne dek böyle bir iş yapmamıştı. Animasyon dünyasının da bu tür bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle dışarıdan bakacak gözlerin de hikayeye katkı sağlayacağına inanarak ilerledik. Bu nedenle ekibimizde hem LoL dünyasını iyi bilen hem bu dünyanın dışından insanlarla çalıştık. Bu da daha stil sahibi bir sonucun ortaya çıkmasına yol açtı. Oldukça hızlı ve gizlilik içinde çalıştık. Gerçek aktör ve aktrislerle çalışmasak da o tutkuyu animasyon ortamında da hissedebiliyoruz.

Arcane’yi daha önce sinemaya uyarlanan diğer video oyun işlerinden ayıran en önemli şey nedir? Sanki Arcane, video oyunlarla TV dizileri arasında başlayacak yeni ilişkinin kavşak noktasında duruyor gibi.. Arcane sonrası bu ilişkinin daha da gelişeceğini düşünüyor musunuz?

LoL evreninin doğasında oyuncuların geri bildirimleriyle şekillenen birçok farklı fikir var. Oyuncularımızın yorumları hem oyunu hem de medya odaklı işlerimizi şekillendirmede bizlere yön veriyor. Ancak burada ayrıştırıcı olan yazarların da farklı bir bakış açısıyla sunduğu katkı. Bu katkı oyuncu geri bildirimleri ile birleştiğine tam da sözünü ettiğiniz fark ortaya çıkıyor ve daha önce masada olmayan bakış açıları kazandırıyor diye düşünüyoruz. Fragmanlardan aldığımız geri bildirimlerde dahi bu ayrımı hissedebiliyoruz. Birlikte çalıştığımız ekipler, işin başındaki kaygılarımızı büyük ölçüde giderdiler. Müzik konusundaki iş ortaklarımız da müzikle hikayenin iç içe geçmesini sağladı. Bu tür işlerde zaman zaman aklınızdakini yansıtamayıp bir kopuklukla ya da farklı bir hikaye ve karakter döngüsüyle karşılaşabilirsiniz. Burada önemli bir uyum yakaladık ve bu uyumun da gelecekte bu tür çalışmaları daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.