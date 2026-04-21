Arçelik Asya Pasifik’teki ortak girişimi Arçelik Hitachi’deki hisselerinin satışı için anlaşma imzaladığını açıkladı

Dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticileri arasında yer alan Arçelik, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefleri doğrultusunda stratejik bir hamle yaptığını açıkladı. Asya Pasifik’teki portföy yapısını optimize etmeye yönelik adımları kapsamında şirket, Arçelik Hitachi Home Appliances (“AHHA”)’taki %60 oranındaki payının Hitachi Global Life Solutions Inc.’e devrine ilişkin bir anlaşma imzaladı. Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Mısır gibi büyüme potansiyeli yüksek pazarlara son yıllardaki önemli yatırımlarıyla odaklanan Arçelik; lider pozisyonunda olduğu Türkiye ve Avrupa* gibi ana pazarlarındaki faaliyetlerini de güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

İşlem kapsamında Arçelik, kapanışta peşinen 205 milyon dolar ve kapanıştan itibaren üç yıl içerisinde taksitlerle 56 milyon dolar tahsil edecek. Kapanış tarihi itibarıyla AHHA’nın mevcut nakdinin %60’ının 56 milyon USD’yi aşan kısmı da kapanış düzeltmesi olarak Arçelik’e ödenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİ

Bu kararın kısa vadeli kazanımların ötesinde, finansal sağlamlığı ve uzun vadeli değer yaratma hedefini destekleyen stratejik bir adım olduğunu belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, “Arçelik, 57 ülkedeki iştirakleri ve 13 ülkedeki 38 üretim tesisiyle küresel büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdürecektir. Topluluğumuz için küresel ölçekte amiral gemisi konumunda olan Arçelik’in, bu hamlesiyle kaynaklarını öncelikli alanlara yönlendirerek sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tüm paydaşlarımız için olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.