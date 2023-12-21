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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik-LG'nin ev tipi klima üretimi 1 milyonu geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Arçelik-LG'nin ev tipi klima üretimi 1 milyonu geçti

        Arçelik-LG, 2023 yılı içerisinde bir milyonun üzerinde ev tipi klima cihazı ürettiğini duyurdu. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "Türkiye, Yakın Doğu ve Avrupa'nın en büyük klima üretim tesisi konumunda bulunan Gebze klima fabrikamızda tüketicilerin taleplerine uygun, çevre dostu ve yenilikçi ürünler üretiyor ve 50'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:38
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        Türkiye'deki ev tipi klima üretimi 1 milyonu geçti
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        Arçelik LG Klima Sanayi A.Ş., 2023 yılında ev tipi klima üretiminde bir milyon adeti aştı. Şirketin 1 milyonuncu klima üretimi nedeniyle Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Arçelik Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özkadı, Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı ve Arçelik-LG Klima Genel Müdürü Gökhan Yıldız ile ilgili yöneticiler ve fabrika çalışanlarının katılımıyla Gebze'deki üretim tesisinde bir tören gerçekleşti.

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        'TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTIYORUZ'

        Türkiye'nin ilk klima üretim tesisini açtıklarını kaydeden Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "Arçelik-LG ortaklığında sunduğumuz iklimlendirme çözümleriyle yerli üretim gücünü destekliyor; Türkiye'nin sektördeki dışa bağımlılığını azaltırken, 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Arçelik-LG ile Türkiye'nin ilk klima üretim tesisini açtık. Tesisimizde 2017 yılında Türkiye'nin ilk yerli ticari klima üretim hattını devreye aldık. Şimdiye kadar 160 milyon doların üzerinde yatırım yaptığımız Gebze klima fabrikamızla istihdama ve yan sanayimizin gelişmesine destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik-LG Klima Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Yıldız
        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik-LG Klima Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Yıldız

        Türkiye'nin iklimlendirme sektöründe Çin, Japonya, ABD gibi dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkelerinden sonra önde gelen pazarlardan biri olduğunu hatırlatan Fatih Ebiçlioğlu, "Bugün büyüklüğü 70 milyar doları aşan dünya klima pazarından aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye beyaz eşyada olduğu gibi iklimlendirme ürünlerinde de, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri için, önemli bir üretim üssü konumuna geldi. AB uyum süreci çevre ve enerji verimliliği açısından sektörünü dönüştürüyor. 2023 yılında 1 milyonun üzerinde klima üretimini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN YAZ DÖNEMİ PAZARI BÜYÜTTÜ

        İklim değişikliği nedeniyle yaz dönemi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin 2023 yılında önemli bir pazar büyümesini beraberinde getirdiğini vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise, "Arçelik-LG Ar-Ge yetkinliklerini pazarın ihtiyaçlarıyla birleştirerek 1 yılda 1 milyon klima üretimi başarısına ulaştı.

        Türkiye'de ilk kez ürünlerimizi çevreci R32 soğutucu akışkanı ile çalışır hale getirdik. R32 gazı kullanımı ile ürünlerimizin enerji verimliliklerini daha da artırırken, kompresör teknolojisinde yarattığımız avantajlar ile ürünlerimizin kompresör garanti süresini, herhangi bir ön koşul olmadan 10 yıla çıkarttık. Sadece bu garanti bile Türkiye'de ürettiğimiz klima cihazlarımıza ne kadar güvendiğimizin bir kanıtı" dedi.

        Arçelik-LG Klima Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Yıldız da, "Bu yıl Umut Kentler'deki konutların iklimlendirilmesini desteklemek ve müşterilerimizin taleplerine cevap verebilmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Hali hazırda kısmen yerli olarak ürettiğimiz VRS klima cihazlarımızın katma değeri daha yüksek olan modüllerini Türkiye'de üretime başladık. Yeni dönem projelerimiz arasında özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza kullanım kolaylığı sağlayacak olan ses ile iletişim kurabilen modellerin yanında klima özelliklerini otomatik olarak müşterilerimizin kullanımına sunacak kontrol sistemleri var" ifadelerini kullandı.

        Yapılan açıklamaya göre, Arçelik-LG'nin Gebze fabrikası, toplamda 1.5 milyon adet ev tipi klima üretim kapasitesine sahip. Kuruluşundan bu yana toplam 14 milyonun üzerinde klima üretimi gerçekleştiren fabrika ile tüketicilere hem ev tipi hem de ticari olmak üzere ürün seçkisi sunuluyor.

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