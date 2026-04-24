Arçelik, yenilikçi mutfak teknolojilerini tanıttı

Arçelik’in bu yıl Eurocucina’da öne çıkan çözümleri, buhar ve yapay zeka destekli pişirme teknolojilerinden, vitamin ve antioksidan koruma özellikli akıllı soğutma sistemlerine, enerji ve su tüketimini optimize eden bağlantılı bulaşık makinelerinden, kusursuz entegre tasarım anlayışını yansıtan ürünlere uzanan geniş bir inovasyon yelpazesi sundu. Dört markayı tek bir ekosistemde buluşturan HomeWhiz platformu, bağlantılı mutfak deneyimini merkeze alırken, değişen yaşam alanlarına uyum sağlayan modüler buzdolabı konsepti ise geleceğin mutfaklarına dair güçlü ipuçları verdi.

“19,6 MİLYAR DOLARLIK ANKASTRE PAZARINDA TEKNOLOJİLERİMİZLE FARK YARATIYORUZ”

Eurocucina 2026 fuarında konuşan Arçelik CEO’su Can Dinçer, “Bugün mutfaklar yalnızca yemek hazırlanan alanlar olmaktan çıkıp, ev yaşamının merkezine oturuyor. Özellikle Avrupa’da açık plan mutfakların payının %50’ye ulaşmasıyla birlikte tasarım, teknoloji ve yaşam tarzı giderek daha fazla iç içe geçiyor. Bu dönüşüm tüketicilerin mutfak teknolojilerinden beklentilerini de yeniden tanımlıyor; daha sessiz, daha sade, daha entegre ve hayatı gerçekten kolaylaştıran çözümlere olan talep artıyor. Araştırmalarımıza göre; tüketicilerin %66’sı hayatını kolaylaştıran teknolojileri önceliklendirirken, yapay zekâ ve bağlantılı cihazlar gitgide mutfak deneyiminin temel bir parçası haline geliyor. Bu güçlü talep, pazara da net şekilde yansıyor: Küresel ankastre pazarı 2025’te 19,6 milyar dolara ulaşırken, akıllı mutfak segmenti %17’nin üzerinde büyüme ivmesi yakalıyor. Avrupa’da ise ankastre pazarının 2030’a kadar 9,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Biz de Arçelik olarak, 12 ülkedeki 28 ar-ge ve tasarım merkezimizin küresel gücünü, Beko Europe ile yarattığımız ölçek ve teknoloji avantajının yanı sıra Türkiye’deki güçlü mühendislik ve üretim kabiliyetimizle destekleyerek bu dönüşüme yön veriyoruz. Ankastre segmentinde büyümeyi stratejik bir öncelik olarak ele alıyor; Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda ankastre kanalındaki varlığımızı güçlendirmeye ve bu alanda daha iddialı bir konumlanma ortaya koymaya odaklanıyoruz. EuroCucina’da sergilediğimiz çözümler de bu yaklaşımın somut bir yansıması. Yapay zekâ destekli pişirme teknolojilerinden kusursuz entegre tasarım anlayışı ile enerji ve su tüketimini optimize eden bağlantılı ekosistemlere uzanan çözümlerimizle, tüketicilere daha akıllı, daha verimli ve daha sezgisel bir mutfak deneyimi sunuyoruz. Bu yıl tanıttığımız modüler buzdolabı konseptimiz ise geleceğin mutfaklarına bir bakış niteliğinde. Köklü mirasımızdan aldığımız güçle, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek tüketicilerin hayatına gerçek anlamda değer katan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“TOPLAM PAZARIN %23’ÜNE ULAŞAN ANKASTRE SEGMENTİNDE TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural ise yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de mutfak kategorisi Avrupa’yla paralel şekilde hızlı bir dönüşüm içinde. Yüksek kentleşme ve değişen yaşam alanlarıyla birlikte daha kompakt, entegre ve estetik çözümler öne çıkıyor. Ankastre ürünler artık fonksiyonel bir tercihin ötesinde yaşam tarzını ve evin değerini belirleyen bir unsur haline geliyor. Bu dönüşüm rakamlarda da görülüyor: TÜRKBESD 2025 yıl sonu verilerine göre ankastre satışları 6 ana ürün grubunda 6,9 milyon adede ulaşarak toplam pazarın %23’ünü oluşturdu. Akıllı ev pazarı ise 2024’te 442 milyon dolar seviyesindeyken, 2033’e kadar 1,2 milyar doları aşması bekleniyor. Bu tablo, Türkiye’nin hem tüketici beklentileri hem de yeni teknolojilerin benimsenmesi açısından dinamik ve hızlı gelişen bir pazar olduğunu ortaya koyuyor. EuroCucina’da sergilediğimiz ürünler de bu dönüşüm için ortaya koyduğumuz çözümün bir parçasını oluşturuyor. İtalya’daki tasarım ve ar-ge gücümüz ile Türkiye’deki mühendislik ve üretim kabiliyetimizin yakın iş birliğiyle geliştirilen ürünlerimizin önemli bir bölümünü Türkiye pazarına da sunacağız. Bu yeniliklerin bir kısmını Arçelik markamız altında hâlihazırda tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Buhar destekli pişirme teknolojilerinden vitamin ve antioksidan koruma özellikli akıllı soğutma sistemlerine, otomatik ısı algılayarak devreye giren akıllı davlumbazlardan enerji ve su tüketimini optimize eden bağlantılı çözümlere uzanan bu ürünler, önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha geniş bir kitleyle buluşacak. Yapay zekâ destekli pişirme, enerji ve su verimliliği ile bağlantılı yaşam deneyimi gibi alanlarda somut fayda sunan teknolojilerimizle, mutfakta daha akıllı, daha verimli ve günlük hayatı kolaylaştıran çözümleri yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Arçelik’in çoklu markalı yapısı, Eurocucina 2026'da farklı tüketici ihtiyaçlarına aynı anda yanıt verebilen esnek ve güçlü bir portföy olarak dikkat çekti. Beko, Whirlpool, Hotpoint ve Bauknecht markaları, farklı segmentlere hitap eden ve birbirini tamamlayan çözümleriyle mutfağın dönüşümüne bütüncül bir yaklaşım sundu.