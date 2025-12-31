Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre; MaxiFit buzdolapları, yalnızca geniş iç hacimleriyle değil, alanın en verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılan tasarımlarıyla öne çıkıyor.MaxiFit, 0,3 cm yan boşlukla 80 cm’lik kabinlere tam oturabiliyor. Arçelik, “Buzdolabı Yerleştirme Challenge” adlı özel bir yarışma düzenledi. Yarışmada, hazırlanan gıda ürünleri verilen süre içinde en doğru ve verimli şekilde MaxiFit buzdolabına yerleştirilmeye çalışıldı. Arçelik Ar-Ge ekibinden oluşan jürinin değerlendirmesiyle gerçekleşen yarışma, Arçelik’in sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Ayrıca Arçelik etkinlik kapsamında düzenlediği kampanya ile tüketicilere MaxiFit buzdolaplarında Ocak ayı boyunca 5.800 TL’ye varan indirim imkanı sunacağını duyurdu.

Arçelik Ar-Ge uzmanlarının önerileri şöyle sıralanıyor:

- Alışverişten önce buzdolabını hazırlayın

- Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ayıklamak ve gereksiz kapları çıkarmak, yeni alınacak gıdalar için alan yaratır. Ferah bir iç hacim, soğuk hava dolaşımını iyileştirerek gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.

- İdeal sıcaklık ayarını koruyun - Buzdolabını +4 °C, dondurucuyu ise –18 °C seviyesinde tutmak bakteriyel çoğalmayı yavaşlatır. Gereksiz yere daha düşük sıcaklık ayarları yapmak gıdaları daha iyi korumaz; yalnızca enerji tüketimini artırır. - Aşırı doldurmaktan kaçının - Buzdolabının verimli çalışabilmesi için gıdalar arasında hava geçişine izin verecek boşluklar bırakılmalıdır. Toplam hacmin en fazla dörtte üçü doldurulmalı; aşırı yüklemeden kaçınılmalıdır. Gıdaları bölmelere göre yerleştirin - Buzdolabında her raf ve her bölme farklı sıcaklık özelliklerine sahiptir. Üst raflar sıcaklığı daha stabil alanlardır; kavanoz ürünler, konserveler, içecekler ve pişmiş yemekler için uygundur. Alt raflar ise daha soğuktur ve süt, yoğurt, çiğ süt ve açılmış pastörize ürünler gibi hızlı bozulabilen gıdalar için tercih edilmelidir. - Sıfır Derece Bölmesi (Chiller) ve özel çekmeceleri doğru kullanın - 0 °C’ye yakın sıcaklık sağlayan sıfır derece bölmesi (chiller) veya kahvaltılık çekmeceler; şarküteri ürünleri, peynir, tereyağı ve kısa sürede tüketilecek et ve balık ürünleri için idealdir. Kıyma ve parça et gibi ürünlerin bu alanlarda 1–2 gün içinde tüketilmesi önerilir.

- Sebze ve meyveleri uygun koşullarda saklayın - Sebze ve meyveler, nem dengesi sağlanan sebzelik çekmecelerinde saklanmalıdır. Ürünlerin paketsiz, yüzeyi ıslak olmadan ve mümkünse ön soğutma yapıldıktan sonra yerleştirilmesi terleme ve çürüme riskini azaltır. Olgunlaşmaya devam eden ve etmeyen ürünlerin ayrı tutulması, raf ömrünü uzatır. Hassas meyveler ezilme riskine karşı alt raflarda muhafaza edilebilir. - Buzdolabı kapağı, sıcaklık değişiminin en yoğun olduğu bölgedir. Bu alan ketçap, mayonez, turşu, reçel ve içecekler için uygundur. Et ürünleri gibi hassas gıdaların kapı raflarında saklanması önerilmez. - Çiğ ve pişmiş gıdaları ayırın - Çiğ et, tavuk ve balık ürünleri; pişmiş yemeklerden, sebze ve meyvelerden ayrı raflarda ve sızdırmaz kaplarda saklanmalıdır. Alt rafların tercih edilmesi, olası sızıntılara karşı çapraz bulaşma riskini azaltır. - Doğru saklama kaplarını tercih edin - Cam ve hava geçirmez saklama kapları koku transferini önler, gıdanın lezzetini ve güvenliğini korur. Dondurucuya konulacak ürünlerde, dondurmaya uygun ve hava almayacak kapların tercih edilmesi hem karlanmayı hem de koku oluşumunu engeller.

- Dondurucu bölmesini dengeli yönetin - Dondurucu; et, balık, sebze, meyve, ekmek, bakliyat ve hamur işleri gibi gıdaların uzun süreli saklanması için uygundur. Gıdaların dondurulmadan önce taze gıda bölümünde ön soğutulması karlanma riskini azaltır. Dondurucu ne tamamen boş ne de aşırı dolu olmalıdır. Çözdürülmüş ürünler tekrar dondurulmamalıdır. - Özel gıdalar için doğru saklama yöntemlerini uygulayın - Anne sütü, özel ambalajlarında ve çiğ etlerden ayrı raflarda muhafaza edilmeli; taze gıda bölümünde sınırlı süreyle, dondurucuda ise daha uzun süre saklanmalıdır. Mantarlar kese kâğıdında, soğan ve sarımsak ise düşük nemli koşullarda ambalajsız şekilde muhafaza edilmelidir. - Gıdaların ömrünü uzatacak alışkanlıklar edinin - Peynirlerin hava ile temasının kesilmesi, sebze ve meyvelerin üzerinde ıslaklık kalmadan saklanması ve nem kontrolünün sağlanması gıdaların raf ömrünü uzatır. Et ve balık ürünleri alışverişten sonra gecikmeden buzdolabına yerleştirilmeli; hızlı soğutma ve hızlı dondurma fonksiyonları gerektiğinde kullanılmalıdır. Ekmeklerin dondurucuda saklanması bayatlamayı geciktirir.