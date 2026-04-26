Archie Brown Başakşehir maçında cezalı duruma düştü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Archie Brown, sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:35
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.
Mücadelenin 23. dakikasında Archie Brown, sportmenlik dışı hareketi nedeniyle sarı kart gördü.
İngiliz sol bek bu kartın ardından 32. hafta oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
