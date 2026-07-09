Archie Brown: Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri

Şunu da çok önemsiyorum; hem defansif olarak hem de ofansif olarak karar almak çok ama çok önemli. Üçüncü bölgeye gittiğinizde iyi işler yapabilirsiniz ancak doğru kararı iyi bir şekilde vermeniz gerekiyor: Ne zaman orta yapmanız, ne zaman pas atmanız, ne zaman şut atmanız gerekiyor, bunları çok iyi bir şekilde sağlamanız ve bu kararları iyi bir şekilde almanız gerekiyor. Dolayısıyla ben de işin ofansif kısmına çalışıyorum. Tabii ki bu karar alma durumu defansta da önemli. Çünkü sizin hata yapıyor olmanız ile bir santraforun hata yapıyor olması aynı sonucu getirmez.