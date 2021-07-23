DHA

Süper Lig´in 2021-22 sezonu için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe´de kadroya U19´dan takviye geldi. U19 Gelişim Ligi´nde Başakşehir´le oynanan karşılaşmada 2 gol 1 asistlik başarısı ile göz dolduran Arda Güler, performansıyla Pereira´nın dikkatini çekti.

Kontratlı 39 futbolcusu bulunan ve sayıda önemli azalmaya gitmek isteyen sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar 9 futbolcu takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürmeye başladı. Topuk Yaylası ve Samandıra kamplarında; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin´i takımdan ayırarak bireysel çalışma yapmalarını ve bu arada yeni kulüp bulmalarını isteyen Pereira, Arda Güler´i A takım kampına dahil etti.

Gelecek adına umut vadeden 16 yaşındaki genç futbolcu, başarısıyla teknik ekipten tam not aldı.