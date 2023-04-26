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Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek!

İstanbulspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Arda Güler, Avrupa basınında manşetlere taşındı. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı, İstanbulspor karşısında mükemmel bir gole imza attı. İki golle yıldızlaşan Arda için çarpıcı yorumlar yapıldı

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  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İngiliz basını, Newcastle ve Arsenal’in transfer listesindeki Arda Güler’i mercek altına aldı.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin 18'lik yıldız adayı Arda Güler, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. 
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İngiltere'den hitc.com sitesi, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınan maçta 2 gol birden atan genç futbolcuyu mercek altına aldı.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United'ın onu istediği belirtilirken şu ifadeler yer aldı: 
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir."
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken şu ifadelere yer verildi:
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Mesut Özil sonrası ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor."
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    FENOMEN BEBEK'TEN ÇILGIN GOLLER

    Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla dikkat çeken Arda Güler için İtalyan basını ise "Fenomen bebekten çılgın goller" başlığını attı. 
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    informazione adlı haber sitesinde yer alan haberde, Arda Güler için şu ifadelere yer verildi: 
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "Fenerbahçe'de Arda Güler, şampiyonluk yolunda önemli bir maçta güzel bir gol attı. Napoli, genç futbolcuyu takip ediyor. Güler, hem ofansif orta saha hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Türk futbolunun en başarılı yeteneklerinden biri." 
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Arda Güler, gösterdiği performansla Barcelona, PSG, Real Madrid, ve Bayern Münih gibi devlerin ilgisini çekiyor.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İSTANBULSPOR MAÇINA DAMGA VURDU

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in attığı goller galibiyet için yeterli olmadı. İstanbulspor karşısında takımının ilk 2 golüne imza atan 18 yaşındaki oyuncu, ligde az forma şansı bulması nedeniyle skor üretmekte zorlanmıştı.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Arda, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

    Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in, Fenerbahçe ile 2025'in Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Birçok Avrupa kulübünün, Arda Güler için sezon sonunda Kanarya'nın kapısını çalması bekleniyor. 
  • Arda Güler Avrupa'da manşetlerde: Fenomen Bebek! Son dakika Fenerbahçe haberleri

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