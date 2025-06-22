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        Haberler Spor Futbol Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!

        Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sürdüren milli oyuncumuz Arda Güler, geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:01
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        İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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        "XABI HER ZAMAN BENİMLE KONUŞUYOR"

        Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız, "Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi." dedi.

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        AYRILIK SORUSUNA YANIT

        Geleceği hakkında konuşan Arda Güler, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım." diye konuştu.

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        Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alacağını söylemişti.

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        Bu sezon Kulüpler Dünya Kupası dahil 44 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 5 gol - 9 asistlik performans sergiledi.

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