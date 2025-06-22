Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sürdüren milli oyuncumuz Arda Güler, geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"XABI HER ZAMAN BENİMLE KONUŞUYOR"
Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız, "Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta (Kulüpler Dünya Kupası) 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi." dedi.
AYRILIK SORUSUNA YANIT
Geleceği hakkında konuşan Arda Güler, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım." diye konuştu.