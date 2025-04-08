Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Arda Güler'e dev kanca: Bonservisini bile duyurdular! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e dev kanca: Bonservisini bile duyurdular!

        Real Madrid'de bu sezon ilk 11'de çok fazla şans bulamayan Arda Güler'e bir talip daha çıktı. Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler'i kadrosuna katmak için sürpriz bir teklif hazırladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e Premier Lig'den dev bir talip çıktı.

        2

        Fichajes'in haberine göre; İngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

        3

        Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

        4

        Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.

        5

        Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Real Madrid'i konuk edecek Arsenal, transfer görüşmelerine de bu süreçte hız kazandırmayı planlıyor.

        6

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon ilk 11'de çok fazla süre alamayan milli futbolcu, 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

        7

        PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO!

        Genç yıldız piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması