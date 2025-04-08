Arda Güler'e dev kanca: Bonservisini bile duyurdular!
Real Madrid'de bu sezon ilk 11'de çok fazla şans bulamayan Arda Güler'e bir talip daha çıktı. Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler'i kadrosuna katmak için sürpriz bir teklif hazırladı. İşte detaylar...
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e Premier Lig'den dev bir talip çıktı.
Fichajes'in haberine göre; İngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Real Madrid'i konuk edecek Arsenal, transfer görüşmelerine de bu süreçte hız kazandırmayı planlıyor.
SEZON KARNESİ
Bu sezon ilk 11'de çok fazla süre alamayan milli futbolcu, 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.