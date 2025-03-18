Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'de sürpriz...
İspanyol devi Real Madrid'de hangi futbolcunun ne kadar kazandığı ortaya çıkarken, milli yıldızımız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı. Madrid ekibinde en çok maaş alan ismin Kylian Mbappe olduğu; Arda Güler'in ise Fransız futbolcunun yaklaşık 6'da 1'i kadar kazandığı öğrenildi.
GOAL İngiltere'nin derlediği habere göre; Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de hangi futbolcunun ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Öte yandan Suudi Arabistan'da forma giyen futbolcuların İspanya'ya büyük fark attığı öğrenildi. İşte o liste...
SUUDİ ARABİSTAN
Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | Yıllık maaş: 215 milyon dolar
Karim Benzema | Al-Ittihad | Yıllık maaş: 108 milyon dolar
Riyad Mahrez | Al-Ahli | Yıllık maaş: 56 milyon dolar
Sadio Mane | Al-Nassr | Yıllık maaş: 43 milyon dolar
Kalidou Koulibaly | Al-Hilal | Yıllık maaş: 37 milyon dolar
REAL MADRID
Kylian Mbappe | Yıllık maaş: 32 milyon dolar
David Alaba | Yıllık maaş: 23 milyon dolar
Jude Bellingham | Yıllık maaş: 21.9 milyon dolar