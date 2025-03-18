Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'de sürpriz... - Futbol Haberleri

        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'de sürpriz...

        İspanyol devi Real Madrid'de hangi futbolcunun ne kadar kazandığı ortaya çıkarken, milli yıldızımız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı. Madrid ekibinde en çok maaş alan ismin Kylian Mbappe olduğu; Arda Güler'in ise Fransız futbolcunun yaklaşık 6'da 1'i kadar kazandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        GOAL İngiltere'nin derlediği habere göre; Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de hangi futbolcunun ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Öte yandan Suudi Arabistan'da forma giyen futbolcuların İspanya'ya büyük fark attığı öğrenildi. İşte o liste...

        2

        SUUDİ ARABİSTAN

        Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | Yıllık maaş: 215 milyon dolar

        3

        Karim Benzema | Al-Ittihad | Yıllık maaş: 108 milyon dolar

        4

        Riyad Mahrez | Al-Ahli | Yıllık maaş: 56 milyon dolar

        5

        Sadio Mane | Al-Nassr | Yıllık maaş: 43 milyon dolar

        6

        Kalidou Koulibaly | Al-Hilal | Yıllık maaş: 37 milyon dolar

        7

        REAL MADRID

        Kylian Mbappe | Yıllık maaş: 32 milyon dolar

        8

        David Alaba | Yıllık maaş: 23 milyon dolar

        9

        Jude Bellingham | Yıllık maaş: 21.9 milyon dolar

        10

        Vinicius Junior | Yıllık maaş: 21.9 milyon dolar

        11

        Arda Güler | Yıllık maaş: 5.6 milyon dolar

        12

        Öte yandan La Liga'nın en çok kazanan isminin ise 35 milyon dolar ile Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!