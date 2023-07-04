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Arda Güler kararını verdi! İşte yeni takımı

İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'i adeta birbirine düşüren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki genç yıldız, transfer için kararını verdi.

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  • Arda Güler kararını verdi! İşte yeni takımı - FB transfer haberleri

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