Arda Güler, Xabi Alonso'nun yeni prensi olacak!
Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, yeni sezonda Arda Güler'i daha fazla kullanmayı planlıyor. İspanya basını, Alonso'nun Arda ile yaptığı görüşmede, "Sen kilit bir oyuncu olacaksın" ifadesini kullandığını yazdı.
Real Madrid'd teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso'nun oyun planında Arda Güler'in de önemli bir yeri olacak.
İspanya basını, Alonso'nun milli futbolcuyu çok beğendiğini ve gelecek sezon genç yıldıza kilit bir rolde görev vereceğini yazdı.
Real Madrid Exclusivo'da yer alan habere göre; İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler'le yaptığı ilk görüşmede, "Sen kilit bir oyuncu olacaksın" ifadesini kullandı.
Genç teknik adamın bu mesajı, 20 yaşındaki futbolcunu gelecek sezon ilk 11'de daha fazla forma şansı bulacağı şeklinde yorumlandı.
MODRIC'İN HALEFİ OLACAK
Ayrıca haberde; takımdan ayrılan Luka Modric'in halefinin de Arda Güler olacağı vurgulandı.
Arda Güler, 2024-2025 sezonunda Real Madrid formasıyla 42 maçta görev yaparken, bu karşılaşmalarda 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Toplamda 1773 dakika süre alan Arda, 126 dakikada bir skor katkısı yapma başarısı gösterdi.
İLK YOLCU MENDY
Öte yandan Real Madrid'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Xabi Alonso, yeni sezonda kadroda bir dizi değişikliğe gidecek.
Sport'ta yer alan habere göre; Fransız sol bek Ferland Mendy, Xabi Alonso'nun gelecek sezon planlarında yer almıyor.
Haberin detayında, Bayer Leverkusen'de uyguladığı sistemi Real Madrid'e de taşımak isteyen İspanyol hoca, 3'lü savunma düzeninde hücum ve savunma özelliklerini bir arada barındırabilen bir bek istiyor.
Xabi Alonso, kulüp yönetimine Ferland Mendy'nin gelecek sezonki planlarında yer almadığını net şekilde iletti.