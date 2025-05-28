Arda Güler, Xabi Alonso'nun yeni prensi olacak!

Haberin detayında, Bayer Leverkusen'de uyguladığı sistemi Real Madrid'e de taşımak isteyen İspanyol hoca, 3'lü savunma düzeninde hücum ve savunma özelliklerini bir arada barındırabilen bir bek istiyor.

Xabi Alonso, kulüp yönetimine Ferland Mendy'nin gelecek sezonki planlarında yer almadığını net şekilde iletti.